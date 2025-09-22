Гардероб осені-2025: коричневі штани – як їх носять ікони моди

Якщо раніше чорні штани вважалися вічною класикою, то модна осінь-2025 доводить: у них з’явився серйозний конкурент. На подіумах та вуличному стилі світових столиць відбувається тихий, але невпинний зсув — у центрі уваги опинилися коричневі штани.

Модні експерти називають коричневі штани "новими чорними". Від елегантних широких моделей до зручних карго — коричневий колір виходить з тіні та стає ключовим елементом сучасного гардероба, пише City Magazine.

Від шоколаду до карамелі: теплі відтінки сезону

Осіння палітра тяжіє до природних земляних тонів, де головну роль відіграє саме коричневий. Глибокі шоколадні й м’які карамельні відтінки більше не залишаються фоном, а формують стильний акцент.

Стиль і комфорт в одній речі

Коричневі штани — це не просто ще один предмет одягу, а відправна точка для створення універсальних образів. Широкі фасони поєднують свободу руху й естетику, а класичні прямі моделі личать як до офісних луків із лоферами, так і до повсякденних варіантів зі спортивним взуттям.

Нейтральність кольору дає змогу легко комбінувати штани з блузами, в’язаними светрами чи навіть шкіряними куртками.

Образ Zara Фото: Zara

Чому саме коричневі штани стали must-have

На відміну від чорного, який часто виглядає занадто строгим, коричневий додає тепла і глибини будь-якому стилю. У 2025 році, коли дедалі більше уваги приділяють усвідомленій моді, такий вибір стає ще актуальнішим.

Асортимент теж дивує: від люксових брендів до мас-маркету — кожен знайде "свою" пару: з високою талією, розкльошені, завужені чи класичні прямі.

Новий символ сучасної елегантності

Експерти прогнозують, що коричневі штани залишаться в гардеробі надовго завдяки своїй універсальності. Вони легко переходять із сезону в сезон і стають поряд із такими базовими речами, як біла сорочка чи чорний піджак.

Коричневі штани вже сьогодні символізують позачасову вишуканість із сучасним акцентом. Це тренд, який перетворюється на правило, а не виняток.

Штани Zara Фото: Zara

