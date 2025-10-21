Green Grey назвали причину смерті Андрія "Дизеля" Яценка

Причиною смерті Андрія Яценка, засновника і гітариста культового українського гурту Green Grey, стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Музикант помер 20 жовтня о 9 годині ранку, повідомляють на сторінці Green Grey у соцмережах. Перед цим Фокус надіслав музикантам відповідний запит з проханням назвати причину смерті, а також дату і місце прощання.

"Засновник Green Grey і невтомний Артист залишився в серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам", — ідеться в публікації.

Прощання з артистом відбудеться 23 жовтня в "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України по вул. Саксаганського, 6 у Києві з 9:00 до 11:30.

Нагадаємо, про смерть Андрія Яценка стало відомо напередодні. Новина шокувала колег і шанувальників артиста, тим паче, що нічого не віщувало біди. Гурт готувався до туру містами України і збирався представити україномовний переклад пісні "Под дождем".

У нього залишилася дружина — співачка Євгенія Фара.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2022 року тоді ще 52-річний Андрій Яценко вступив до ЗСУ. Він говорив, що бачить себе корисним зі зброєю в руках і розуміє, що війна закінчиться не скоро, а значить треба допомагати. Дизель підписав контракт із батальйоном "Мрія". Він служив у підрозділі протиповітряної оборони.

У своїх останніх інтерв'ю Дизель неодноразово зазначав, що війна змінила його світогляд. Андрій Яценко говорив, що вторгнення Росії стало для нього "моментом мобілізації", а служба в ТРО допомогла зрозуміти, як важливо підтримувати Україну не тільки музикою, а й діями.

Також стало відомо, що український шоумен Андрій Джеджула розповів про дружбу з покійним музикантом.