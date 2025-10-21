Green Grey назвали причину смерти Андрея "Дизеля" Яценко

Причиной смерти Андрея Яценко, основателя и гитариста культовой украинской группы Green Grey, стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Музыкант скончался 20 октября в 9 часов утра, сообщается на станице Green Grey в соцсетях. Перед этими Фокус направил музыкантам соответствующий запрос с просьбой назвать официальную причину смерти, а также дату и место прощания.

"Основатель Green Grey и неутомимый Артист остался в сердцах целого поколения, выросшего на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам", – говорится в публикации.

Прощание с артистом состоится 23 октября в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины по ул. Саксаганского, 6 в Киеве с 9:00 до 11:30.

Напомним, о смерти Андрея Яценко стало известно накануне. Новость шокировала коллег и поклонников артиста, тем более, что ничего не предвещало беды. Группа готовилась к туру городами Украины и собиралась представить украиноязычный перевод песни "Под дождем".

У него осталась жена – певица Евгения Фара.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года тогда еще 52-летний Андрей Яценко вступил в ВСУ. Он говорил, что видит себя полезным с оружием в руках и понимает, что война закончится не скоро, а значит надо помогать. Дизель подписал контракт с батальоном "Мрія". Он служил в подразделении противовоздушной обороны.

В своих последних интервью Дизель неоднократно отмечал, что война изменила его мировоззрение. Андрей Яценко говорил, что вторжение России стало для него "моментом мобилизации", а служба в ТРО помогла понять, как важно поддерживать Украину не только музыкой, но и действиями.

Также стало известно, что украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал о дружбе с покойным музыкантом.