У Stadium Family відхрестилися від скандалу з Міндічем і заявили про припинення роботи каналу

Розважальний Youtube-канал Stadium Family з 263 тисячами підписників заявив про те, що припиняє роботу на невизначений час. У коментарях вважають, що це може бути пов'язано з припиненням фінансування.

Причиною такого рішення називають "ситуацію, яка сталася зі співвласником каналу". Відповідна публікація з'явилася на сторінці каналу в соцмережах.

"Ми займалися виробництвом завжди розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного стосунку до жодного з резидентів, сценаристів і технічної групи каналу. На даний момент ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час", — ідеться в повідомленні.

Студія також подякувала всім глядачам, які були з ними.

Фото: Facebook

Stadium Family створює гумористичний контент на платформі YouTube. Зокрема, серед популярних форматів такі шоу: "Мафія", "Шпигун", "Батли" та "Розряд".

У коментарях багато глядачів висловили свою думку з приводу скандалу і припинення роботи, а деякі навіть заявили про відписку.

Згідно з даними YouControl, власниками компанії "Стедіум Фемілі" (ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ") є Тимур Міндіч (75% частки) і Володимир Мартинець (25% частки).

Від Міндіча раніше відхрестився і "Квартал 95". У студії зазначили, що Тимур Міндіч має юридичний зв'язок зі Студією, але при цьому не впливає на контент або рішення команди, а також не бере участі в її діяльності.

Тимур Міндіч — співвласник Stadium Family і студії "Квартал 95". Він пов'язаний із телеканалом Kvartal TV, а також із компаніями-партнерами за кордоном. Він — багаторічний бізнес-партнер Володимира Зеленського, який зараз є президентом України.

У 2020-2021 роках журналісти-розслідувачі з'ясували, що Міндіч відвідував Офіс президента України. Бізнесмена називають одним із найближчих особистих друзів президента Володимира Зеленського.

Коли стало відомо про розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці, Міндіч покинув Україну вночі 10 листопада, за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками. У ДПСУ 12 листопада заявили, що він виїхав за кордон на законних підставах, маючи при собі всі необхідні документи.

Сьогодні ж прокурор САП заявив, що Тимур Міндіч міг мати вплив не тільки на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умерова, коли той очолював Міністерство оборони.

Нагадаємо, хто такий Тимур Міндіч і чому він цікавить НАБУ.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський уже відреагував на розслідування НАБУ і заявив, що винні мають бути покарані.