В Stadium Family открестились от скандала с Миндичем и заявили о прекращении работы канала

Развлекательный Youtube-канал Stadium Family с 263 тысячами подписчиков заявил о том, что прекращает работу на неопределенное время. В комментариях считают, что это может быть связано с прекращением финансирования.

Причиной такого решения называют "ситуацию, которая произошла с совладельцем канала". Соответствующая публикация появилась на странице канала в соцсетях.

"Мы занимались производством всегда развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала. На данный момент мы прекращаем работу своего канала на неопределенное время", – говорится в сообщении.

Студия также поблагодарила всех зрителей, которые были с ними.

Stadium Family создает юмористический контент на платформе YouTube. В частности, среди популярных форматов такие шоу: "Мафия", "Шпион", "Батлы" и "Разряд".

К комментариях многие зрители высказали свое мнение по поводу скандала и прекращения работы, а некоторые даже заявили об отписке.

Согласно данным YouControl, владельцами компании "Стедиум Фемили" (ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ") являются Тимур Миндич (75% доли) и Владимир Мартинец (25% доли).

От Миндича ранее открестился и "Квартал 95". В студии отметили, что Тимур Миндич имеет юридическую связь со Студией, но при этом не влияет на контент или решения команды, а также не участвует в ее деятельности.

Тимур Миндич – совладелец Stadium Family и студии "Квартал 95". Он связан с телеканалом Kvartal TV, а также с компаниями-партнерами за рубежом. Он – многолетний бизнес-партнер Владимира Зеленского, который сейчас является президентом Украины.

В 2020-2021 годах журналисты-расследователи выяснили, что Миндич посещал Офис президента Украины. Бизнесмена называют одним из ближайших личных друзей президента Владимира Зеленского.

Когда стало известно о расследовании НАБУ о коррупции в энергетике, Миндич покинул Украину ночью 10 ноября, за несколько часов до того, как к нему пришли с обысками. В ДПСУ 12 ноября заявили, что он выехал за границу на законных основаниях, имея при себе все необходимые документы.

Сегодня же прокурор САП заявил, что Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова, когда тот возглавлял Министерство обороны.

Напомним, кто такой Тимур Миндич и почему он интересует НАБУ.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский уже отреагировал на расследование НАБУ и заявил, что виновные должны быть наказаны.