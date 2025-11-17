"Це теж злочин": Ярмак назвав "якісними перевзуванцями" зірок, що виступали в РФ (відео)

Український репер Олександр Ярмак, що нині командує підрозділом безпілотних систем, назвав "якісними перевзуваками" артистів, які виступали в РФ, а після повномасштабного вторгнення росіян почали перекладати свої пісні з російської.

Про своїх колег Олександр Ярмак, командир роти 412-й окремого полку безпілотних систем "NEMESIS", висловився в інтерв'ю Яніні Соколовій на "5 каналі" від 15 листопада. Ведуча зачитала питання глядачки щодо ставлення репера до артистів, які "перевзулися" та переклали свої пісні українською, уточнивши, що, ймовірно, йдеться про таких артистів, як Оля Полякова, Дмитро Монатік, Світлана Лобода тощо.

Ярмак висловився про артистів, які "перевзулися" після повномасштабного вторгнення РФ. На відео з 44:00.

"Загалом це добре, що вони рухаються в цей бік, але для мене це все ж в якомусь сенсі пристосуванство. Тому що дуже багато з них з 2014 року, з періоду Майдану то про Україну пишуть, то з російськими артистами, то їздять виступати на корпоративи "Газпрому". Я на них сильно не розраховую ні культурно, ні соціально, тому ніяк до них не ставлюсь, не перетинаюсь", — сказав Ярмак.

Він назвав таких колег "якісними перевзуваками" та зауважив, що подібні артисти активно залучають до співпраці та колаборації людей, які є рушіями української культури.

"Дуже багато зроблено справ, які сформували оцей жахливий наслідок на сьогодні, і це теж злочин. Тому я вважаю, що вони мають бути в нашому середовищі, в країні, в просторі, ми їх не маємо на вулицях бити чи в смітники закидати. Але в них є своє середовище — я пам'ятаю, як вони класно всі дружили у 2018-му, 2019-му, 2020-му, 2021-му — це така була своя окрема каста. Хай живуть собі далі отак, а нам потрібно формувати інше — і бажано не з ними", — висловився репер.

Хто такий Олександр Ярмак

Український репер Олександр Ярмак до 2014 року будував свою кар'єру зокрема й на території Росії та писав треки російською мовою. У листопаді 2013 року він брав активну участь у Революції Гідності та написав пісню "22" ("Моя країна"), що стала її символом.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року репер добровільно мобілізувався до війська, брав участь у боях в Харківській області, а з вересня 2024 року став командиром R&D підрозділу 412 полку Сил безпілотних систем та командиром роти.

Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва та інших міст України 17 червня Олександр Ярмак закликав українців виїжджати за місто і заявляв, що на киян чекає "жахлива осінь".

20 червня Олександр Ярмак прокоментував свою заяву про "жахливу осінь". Він зазначив, що ситуація є критичною, але не катастрофічною, та закликав громадян вивчати домедичну допомогу, вдосконалювати безпеку житла й долучатися до підрозділів оборони.