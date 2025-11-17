"Это тоже преступление": Ярмак назвал "качественными переобуваками" выступавших в РФ звезд (видео)

Украинский рэпер Александр Ярмак, ныне командующий подразделением беспилотных систем, назвал "качественными переобуваками" артистов, которые выступали в РФ, а после полномасштабного вторжения россиян начали переводить свои песни с русского.

О своих коллегах Александр Ярмак, командир роты 412-й отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS", высказался в интервью Янине Соколовой на "5 канале" от 15 ноября. Ведущая зачитала вопрос зрительницы об отношении рэпера к артистам, которые "переобулись" и перевели свои песни на украинский, уточнив, что, вероятно, речь идет о таких артистах, как Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода и др.

Ярмак высказался об артистах, которые "переобулись" после полномасштабного вторжения РФ. На видео с 44:00.

"В целом это хорошо, что они двигаются в эту сторону, но для меня это все же в каком-то смысле приспособленчество. Потому что очень многие из них с 2014 года, с периода Майдана то об Украине пишут, то с российскими артистами, то ездят выступать на корпоративы "Газпрома". Я на них сильно не рассчитываю ни культурно, ни социально, поэтому никак к ним не отношусь, не пересекаюсь", — сказал Ярмак.

Он назвал таких коллег "качественными переобуваками" и отметил, что подобные артисты активно привлекают к сотрудничеству и коллаборации людей, которые являются двигателями украинской культуры.

"Очень много сделано дел, которые сформировали это ужасное последствие на сегодня, и это тоже преступление. Поэтому я считаю, что они должны быть в нашей среде, в стране, в пространстве, мы их не должны на улицах бить или в мусорники забрасывать. Но у них есть своя среда — я помню, как они классно все дружили в 2018-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м — это такая была своя отдельная каста. Пусть живут себе дальше так, а нам нужно формировать другую — и желательно не с ними", — высказался рэпер.

Кто такой Александр Ярмак

Украинский рэпер Александр Ярмак до 2014 года строил свою карьеру в том числе и на территории России и писал треки на русском языке. В ноябре 2013 года он принимал активное участие в Революции Достоинства и написал песню "22" ("Моя страна"), ставшую ее символом.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рэпер добровольно мобилизовался в армию, участвовал в боях в Харьковской области, а с сентября 2024 года стал командиром R&D подразделения 412 полка Сил беспилотных систем и командиром роты.

Напомним, после массированного обстрела Киева и других городов Украины 17 июня Александр Ярмак призвал украинцев выезжать за город и заявлял, что киевлян ждет "ужасная осень".

20 июня Александр Ярмак прокомментировал свое заявление об "ужасной осени". Он отметил, что ситуация является критической, но не катастрофической, и призвал граждан изучать домедицинскую помощь, совершенствовать безопасность жилья и участвовать в подразделениях обороны.