Одна проста і дешева річ допоможе добре відіпрати взуття: "Кросівки ідеальні" (фото)

Українка на імʼя Наталя поділилася лайфхаком, як від бруду та зайвого кольору очистити свої світлі кросівки. Для цього не потрібно дорогих мийних засобів.

Вам знадобляться прості сухі серветки, які виконають одразу кілька функцій. Про це жінка розповіла в Instagram.

Як правильно прати кросівки

"Попрала кросівки і потім на них, на вологі, отак поклала звичайні отакі серветки. Для чого? Щоб весь бруд, увесь зайвий колір, який міг би отут лишитися на білому, він лишився на серветках. І от, що ми бачимо, така історія з серветками. А кросівки ідеальні. Враховуючи, що їм вже років пʼять. Ну, клас! Усе вийшло просто ідеально", — розповіла Наталя.

У коментарях жінка додала, що не готова морочитися зі здачею та отриманням з хімчистки, чекати декілька днів і сплачувати половину вартості взуття за таку послугу.

Як правильно прати кросівки Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях українці поділилися своїм досвідом та подякували за такий лайфхак:

"А я прала з упаковкою серветок чорний одяг. Вийшло просто ідеально, око сіпається, все наче в снігу. Як потрапила упаковка серветок в кошик для білизни, не відомо".

"Вибачте, якщо когось здивувала своїми словами, але маю великий досвід у догляді за взуттям — і просто не можу мовчати, коли бачу, як гарні пари псують через неправильний догляд. Моя порада проста: шкіряне та брендове взуття не періть — доглядайте з любов’ю, а текстиль — можна освіжити делікатним пранням у мішечку. Дбайте про своє взуття, і воно віддячить вам ідеальним виглядом не один сезон".

"Я теж побачила ваше відео і робила так. Все ідеально працює. Дякую".

