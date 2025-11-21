Одна простая и дешевая вещь поможет хорошо отстирать обувь: "Кроссовки идеальные" (фото)

Украинка по имени Наталья поделилась лайфхаком, как от грязи и лишнего цвета очистить свои светлые кроссовки. Для этого не нужно дорогих моющих средств.

Вам понадобятся простые сухие салфетки, которые выполнят сразу несколько функций. Об этом женщина рассказала в Instagram.

Как правильно стирать кроссовки

"Постирала кроссовки и потом на них, на влажные, так положила обычные такие салфетки. Для чего? Чтобы вся грязь, весь лишний цвет, который мог бы тут остаться на белом, он остался на салфетках. И вот, что мы видим, такая история с салфетками. А кроссовки идеальные. Учитывая, что им уже лет пять. Ну, класс! Все получилось просто идеально", — рассказала Наталья.

В комментариях женщина добавила, что не готова заморачиваться со сдачей и получением из химчистки, ждать несколько дней и платить половину стоимости обуви за такую услугу.

Как правильно стирать кроссовки

Реакция людей

В комментариях украинцы поделились своим опытом и поблагодарили за такой лайфхак:

"А я стирала с упаковкой салфеток черную одежду. Получилось просто идеально, глаз дергается, все как в снегу. Как попала упаковка салфеток в корзину для белья, не известно".

"Извините, если кого-то удивила своими словами, но у меня большой опыт в уходе за обувью — и просто не могу молчать, когда вижу, как хорошие пары портят из-за неправильного ухода. Мой совет прост: кожаную и брендовую обувь не стирайте — ухаживайте с любовью, а текстиль — можно освежить деликатной стиркой в мешочке. Заботьтесь о своей обуви, и она отблагодарит вас идеальным видом не один сезон".

"Я тоже увидела ваше видео и делала так. Все идеально работает. Спасибо".

Фото: Instagram

