Не питание и не лень: диетолог назвал неочевидную причину лишнего веса

Станіслав Кравчук, сертифікований лікар-гастроентеролог та дієтолог зі Львова, взяв участь у черговому випуску проєкту LUKI на YouTube. У цій розмові експерт детально пояснив, що може стати причиною зайвої ваги, як правильно харчуватися та чи варто експериментувати з модними дієтами. Що саме радить, — читайте у матеріалі Фокусу.

Правильне харчування не панацея

"Жодне чудо-смузі чи каша з кіноа чи якісь дорогі БАДи з колагеном не спасуть вашу талію, якщо ви будете спати по чотири години на добу, і викурювати по дві пачки сигарет в день. Все починається із бази. Завжди, коли консультую, починаю з того, що треба спати вночі приблизно 8 годин. Звісно, є щасливчики, які можуть спати по 5-6 годин на добу. І, напевно, ці щасливчики й пишуть про всяку магію 4-ї ранку", — каже Станіслав.

За його словами, є люди, яким потрібно спати 10-11 годин. Якщо спатимуть менше, їм буде зле. У середньому ж дорослі люди мають відводити для сну приблизно 8 годин: зимою трошечки більше, літом трошечки менше.

"Так побудований наш мозок. Оце чергування ритмів, воно називається циркадними ритмами, контролюється саме світлом […] Те, що я бачу в своїй практиці, люди засиджуються допізна, сидять за джерелом яскравого світла. Мозок дуріє від того, що світло потрапляє в очі; він собі думає, що це ранок, і починає підвищувати рівень кортизолу. Це активує нашу здатність щось робити. Але зранку ми мертві. Звідси і беруться оці всі меми про понеділок, який ми ненавидимо, тому що на вихідних ми дуже суттєво змістили свої циркадні ритми, десь там загуляли, десь передивилися серіальчики", — пояснює дієтолог.

Рекомендація

Він радить ретельно стежити за режимом сну.

"Хочете тримати свою вагу в межах норми, хочете схуднути, хочете накачатися, хочете заспокоїти свій тривожний живіт, — почніть спати 8 годин", — резюмує лікар.

