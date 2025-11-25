Не питание и не лень: диетолог назвал неочевидную причину лишнего веса

Дипломированный диетолог Станислав Кравчук рассказал о самых распространенных причинах возникновения лишнего веса. Как выяснилось, неправильное питание и отсутствие физической активности не всегда на первом месте.

Станислав Кравчук, сертифицированный врач-гастроэнтеролог и диетолог из Львова, принял участие в очередном выпуске проекта LUKI на YouTube. В этом разговоре эксперт подробно объяснил, что может стать причиной лишнего веса, как правильно питаться и стоит ли экспериментировать с модными диетами. Что именно советует, — читайте в материале Фокуса.

Правильное питание не панацея

"Ни одно чудо-смузи или каша из киноа или какие-то дорогие БАДы с коллагеном не спасут вашу талию, если вы будете спать по четыре часа в сутки, и выкуривать по две пачки сигарет в день. Все начинается с базы. Всегда, когда консультирую, начинаю с того, что надо спать ночью примерно 8 часов. Конечно, есть счастливчики, которые могут спать по 5-6 часов в сутки. И, наверное, эти счастливчики и пишут о всякой магии 4-х утра", — говорит Станислав.

По его словам, есть люди, которым нужно спать 10-11 часов. Если будут спать меньше, им будет плохо. В среднем же взрослые люди должны отводить для сна примерно 8 часов: зимой немножечко больше, летом немножечко меньше.

"Так построен наш мозг. Это чередование ритмов, оно называется циркадными ритмами, контролируется именно светом [...] То, что я вижу в своей практике, люди засиживаются допоздна, сидят за источником яркого света. Мозг дуреет от того, что свет попадает в глаза; он себе думает, что это утро, и начинает повышать уровень кортизола. Это активирует нашу способность что-то делать. Но утром мы мертвы. Отсюда и берутся эти все мемы про понедельник, который мы ненавидим, потому что на выходных мы очень существенно сместили свои циркадные ритмы, где-то там загуляли, где-то пересмотрели сериальчики", — объясняет диетолог.

Он советует тщательно следить за режимом сна.

"Хотите держать свой вес в пределах нормы, хотите похудеть, хотите накачаться, хотите успокоить свой тревожный живот, — начните спать 8 часов", — резюмирует врач.

