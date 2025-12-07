Ендрю Маунтбеттен-Віндзор уперше з'явиться на публіці не в статусі принца

Ендрю, брат короля Великої Британії Чарльза III, який наприкінці жовтня був позбавлений статусу принца, планує вже за тиждень вийти в люди після втрати всіх королівських звань і почестей.

Разом зі своєю колишньою дружиною, екс-герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор збирається відвідати хрестини своєї онуки Афіни в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, повідомляє The Mail on Sunday. Це буде їхній перший вихід у люди за останні кілька тижнів.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці збираються хрестити молодшу доньку в п'ятницю, 12 грудня.

"Це буде королівська подія, але всі з жахом думають про те, що побачать там Ендрю", — розповів один з інсайдерів.

Інше джерело додало, що, хоча принцеса Беатріс і запросила батька на хрестини, між ними немає теплих стосунків.

"Однак вона турбується про нього. Він переживає важкий період психічного здоров'я, і вона розуміє, що він обожнює онуків, і було б жорстоко позбавляти його можливості бути присутнім на хрестинах", — зазначив він.

Нещодавно розслідування, проведене ЗМІ, засвідчило, що Ендрю заощадив до 3,1 мільйона фунтів стерлінгів, виплачуючи "мізерну орендну плату" за проживання своїх дочок у квартирі в Сент-Джеймському соборі.

Колишній герцог знімав чотирикімнатну квартиру всього за 1600 фунтів стерлінгів на місяць, тоді як інші об'єкти нерухомості в цьому районі здаються за 20 000 фунтів стерлінгів на місяць. За 14 років, що його дочки прожили там, він міг би заощадити до 3,1 мільйона фунтів стерлінгів.

Інформація з'явилася після того, як минулого тижня опальний член монаршої сім'ї був офіційно позбавлений своїх останніх королівських титулів на тлі відстрочки його виселення з Royal Lodge.

Яких титулів позбувся Ендрю

Маунтбеттен-Віндзор, тепер позбавлений своїх титулів, включно з принцом і Його Королівською Високістю, був виключений з офіційного списку перів всього через кілька годин після того, як Букінгемський палац оголосив про початок формальної процедури.

Король Чарльз III наказав позбавити Ендрю звання Лицаря Великого хреста Королівського ордена Вікторії та анулювати звання Лицаря Великого хреста Королівського ордена Вікторії.

Рішення монарха означає, що опальний колишній член королівської сім'ї зберіг лише один титул, що залишився. Ендрю, як і раніше, є віце-адміралом Королівського флоту, незважаючи на обіцянку уряду позбавити його цієї честі на прохання його брата.

Раніше видання New York Post повідомляло, що принц Вільям нібито погрожував позбавити принцес Беатріс і Євгенію титулів, якщо їхній батько, принц Ендрю, не залишить резиденцію Royal Lodge. Журналістка BBC Емілі Мейтліс зазначила, що під час обговорень Ендрю висловив бажання зберегти титули дочок і їхній добробут.

18 жовтня принц Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського і королівських відзнак після скандалу з Джеффрі Епштейном. Його колишня дружина Сара Фергюсон більше не буде герцогинею. Після відмови від титулу герцога він погодився покинути резиденцію, проте нібито висунув умови щодо переїзду до інших королівських будинків.

