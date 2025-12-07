Эндрю Маунтбеттен-Виндзор впервые появится на публике не в статусе принца

Эндрю, брат короля Великобритании Чарльза III, который в конце октября был лишен статуса принца, планирует уже через неделю выйти в люди после потери всех королевских званий и почестей.

Вместе со своей бывшей женой, экс-герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон Эндрю Маунтбеттен-Виндзор собирается посетить крестины своей внучки Афины в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца, сообщает The Mail on Sunday. Это будет их первый выход в люди за последние несколько недель.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци собираются крестить младшую дочь в пятницу, 12 декабря.

"Это будет королевское событие, но все с ужасом думают о том, что увидят там Эндрю", – рассказал один из инсайдеров.

Другой источник добавил, что, хотя принцесса Беатрис и пригласила отца на крестины, между ними нет теплых отношений.

"Однако она беспокоится о нем. Он переживает тяжелый период психического здоровья, и она понимает, что он обожает внуков, и было бы жестоко лишать его возможности присутствовать на крестинах", – отметил он.

Недавно расследование, проведенное СМИ, показало, что Эндрю сэкономил до 3,1 миллиона фунтов стерлингов, выплачивая "мизерную арендную плату" за проживание своих дочерей в квартире в Сент-Джеймсском соборе.

Бывший герцог снимал четырехкомнатную квартиру всего за 1600 фунтов стерлингов в месяц, в то время как другие объекты недвижимости в этом районе сдаются за 20 000 фунтов стерлингов в месяц. За 14 лет, что его дочери прожили там, он мог бы сэкономить до 3,1 миллиона фунтов стерлингов.

Информация появилась после того, как на прошлой неделе опальный член монаршей семьи был официально лишен своих последних королевских титулов на фоне отсрочки его выселения из Royal Lodge.

Каких титулов лишился Эндрю

Маунтбеттен-Виндзор, теперь лишенный своих титулов, включая принца и Его Королевское Высочество, был исключен из официального списка пэров всего через несколько часов после того, как Букингемский дворец объявил о начале формальной процедуры.

Король Чарльз III приказал лишить Эндрю звания Рыцаря Большого креста Королевского ордена Виктории и аннулировать звание Рыцаря Большого креста Королевского ордена Виктории.

Решение монарха означает, что опальный бывший член королевской семьи сохранил лишь один оставшийся титул. Эндрю по-прежнему является вице-адмиралом Королевского флота, несмотря на обещание правительства лишить его этой чести по просьбе его брата.

Ранее издание New York Post сообщало, что принц Уильям якобы угрожал лишить принцесс Беатрис и Евгению титулов, если их отец, принц Эндрю, не покинет резиденцию Royal Lodge. Журналистка BBC Эмили Мейтлис отметила, что во время обсуждений Эндрю выразил желание сохранить титулы дочерей и их благополучие.

18 октября принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и королевских отличий после скандала с Джеффри Эпштейном. Его бывшая жена Сара Фергюсон больше не будет герцогиней. После отказа от титула герцога он согласился покинуть резиденцию, однако якобы выдвинул условия о переезде в другие королевские дома.

