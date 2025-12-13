Найкращі друзі: 5 неймовірно гарних порід собак, про які ви ніколи не чули

Деякі породи собак давно відомі своєю елегантністю — наприклад, афганська борзая чи пудель. Але існують і менш популярні, про яких багато хто навіть не чув. Ці красиві породи вражають як під час прогулянки з господарем, так і під час активних ігор у парку. Їхня особливість полягає не лише у зовнішності — вони рідкісні та маловідомі навіть у світовому масштабі.

Якщо ви мрієте стати власником собаки і хочете знайти незвичну породу, якої точно не буде у ваших сусідів, — зверніть увагу на добірку із п’яти найгарніших рідкісних собак, яку підготувало видання Parade Pets.

Звісно, під час вибору домашнього улюбленця варто зважати не лише на зовнішність. Темперамент, рівень активності, характер і здатність до навчання — усе це важливі критерії. Але якщо ви шукаєте красиву й недооцінену породу, тут є з кого вибрати.

Нижче ви знайдете п’ять унікальних та напрочуд гарних порід — від маленьких і жвавих до великих та благородних. Можливо, одна з них стане вашим ідеальним компаньйоном.

5 красивих порід собак

Тайський риджбек (Thai Ridgeback)

Тайський риджбек Фото: з відкритих джерел

Тайський риджбек — це струнка й ефектна порода, відома смужкою шерсті вздовж спини, яка росте у зворотному напрямку. Такий "ридж" зустрічається лише у трьох порід у світі. Це надзвичайно атлетична та рухлива собака.

За словами ветеринарної медсестри Ембер Баттайґер, ці собаки — незалежні, кмітливі та природжені охоронці, дуже віддані своїм родинам. Вони стримані з незнайомцями, тому потребують досвідченого та терплячого власника. Найкраще почуваються, коли мають активні заняття або "роботу".

Характер: відданий, уважний, розумний

Зріст: 50–60 см

Вага: 16–34 кг

Тривалість життя: 14–15 років.

Салюкі (Saluki)

Салюкі Фото: з відкритих джерел

Салюкі — ще одна красива та маловідома порода, яка вражає грацією та витонченістю. Їх часто порівнюють із кішками через незалежність і спокійний характер.

Вони ніжні, прив’язуються до людей, але люблять зберігати дистанцію. Це природжені бігуни, яким потрібен простір для активності, але в домі вони тихі та лагідні.

Характер: благородний, лагідний, незалежний

Зріст: 58–71 см

Вага: 18–29 кг

Тривалість життя: 10–17 років

Норвезький лундехунд (Norwegian Lundehund)

Норвезький лундехунд Фото: з відкритих джерел

Одна з найрідкісніших порід світу з унікальним "лисичим" виглядом. Лундехунд вирізняється дивовижними фізичними можливостями: може закидати голову назад, складати вуха та розсовувати лапи в боки.

За словами ветеринарки Еймі Ворнер, ці собаки живі, допитливі та кмітливі. Вони люблять бути поруч із сім'єю, але зберігають незалежність, притаманну робочим породам.

Характер: уважний, лояльний, енергійний

Зріст: 30–38 см

Вага: 5–8 кг

Тривалість життя: 12–15 років

Фінський шпіц (Finnish Spitz)

Фінський шпіц Фото: з відкритих джерел

Фінський шпіц — яскрава, вогняного кольору, надзвичайно фотогенічна порода. Хоч і невелика, вона смілива та життєрадісна.

За словами Ворнер, ці собаки — веселі, активні та товариські. Вони чудово реагують на навчання, люблять ігри та ментальні вправи. Їхня здатність поєднувати чарівний вигляд і жвавий характер робить породу однією з найцікавіших серед рідкісних.

Характер: доброзичливий, жвавий, дружній

Зріст: 39–51 см

Вага: 9–15 кг

Тривалість життя: 13–15 років

Чірнеко дель Етна (Cirneco dell’Etna)

Чірнеко дель Етна Фото: з відкритих джерел

Стрункий, граційний та витончений собака з Сицилії. Чірнєко — давня порода з короткою шерстю, яка майже не линяє.

