Найкращі друзі: 5 неймовірно гарних порід собак, про які ви ніколи не чули
Деякі породи собак давно відомі своєю елегантністю — наприклад, афганська борзая чи пудель. Але існують і менш популярні, про яких багато хто навіть не чув. Ці красиві породи вражають як під час прогулянки з господарем, так і під час активних ігор у парку. Їхня особливість полягає не лише у зовнішності — вони рідкісні та маловідомі навіть у світовому масштабі.
Якщо ви мрієте стати власником собаки і хочете знайти незвичну породу, якої точно не буде у ваших сусідів, — зверніть увагу на добірку із п’яти найгарніших рідкісних собак, яку підготувало видання Parade Pets.
Звісно, під час вибору домашнього улюбленця варто зважати не лише на зовнішність. Темперамент, рівень активності, характер і здатність до навчання — усе це важливі критерії. Але якщо ви шукаєте красиву й недооцінену породу, тут є з кого вибрати.
Нижче ви знайдете п’ять унікальних та напрочуд гарних порід — від маленьких і жвавих до великих та благородних. Можливо, одна з них стане вашим ідеальним компаньйоном.
5 красивих порід собак
Тайський риджбек (Thai Ridgeback)
Тайський риджбек — це струнка й ефектна порода, відома смужкою шерсті вздовж спини, яка росте у зворотному напрямку. Такий "ридж" зустрічається лише у трьох порід у світі. Це надзвичайно атлетична та рухлива собака.
За словами ветеринарної медсестри Ембер Баттайґер, ці собаки — незалежні, кмітливі та природжені охоронці, дуже віддані своїм родинам. Вони стримані з незнайомцями, тому потребують досвідченого та терплячого власника. Найкраще почуваються, коли мають активні заняття або "роботу".
Характер: відданий, уважний, розумний
Зріст: 50–60 см
Вага: 16–34 кг
Тривалість життя: 14–15 років.
Салюкі (Saluki)
Салюкі — ще одна красива та маловідома порода, яка вражає грацією та витонченістю. Їх часто порівнюють із кішками через незалежність і спокійний характер.
Вони ніжні, прив’язуються до людей, але люблять зберігати дистанцію. Це природжені бігуни, яким потрібен простір для активності, але в домі вони тихі та лагідні.
Характер: благородний, лагідний, незалежний
Зріст: 58–71 см
Вага: 18–29 кг
Тривалість життя: 10–17 років
Норвезький лундехунд (Norwegian Lundehund)
Одна з найрідкісніших порід світу з унікальним "лисичим" виглядом. Лундехунд вирізняється дивовижними фізичними можливостями: може закидати голову назад, складати вуха та розсовувати лапи в боки.
За словами ветеринарки Еймі Ворнер, ці собаки живі, допитливі та кмітливі. Вони люблять бути поруч із сім'єю, але зберігають незалежність, притаманну робочим породам.
Характер: уважний, лояльний, енергійний
Зріст: 30–38 см
Вага: 5–8 кг
Тривалість життя: 12–15 років
Фінський шпіц (Finnish Spitz)
Фінський шпіц — яскрава, вогняного кольору, надзвичайно фотогенічна порода. Хоч і невелика, вона смілива та життєрадісна.
За словами Ворнер, ці собаки — веселі, активні та товариські. Вони чудово реагують на навчання, люблять ігри та ментальні вправи. Їхня здатність поєднувати чарівний вигляд і жвавий характер робить породу однією з найцікавіших серед рідкісних.
Характер: доброзичливий, жвавий, дружній
Зріст: 39–51 см
Вага: 9–15 кг
Тривалість життя: 13–15 років
Чірнеко дель Етна (Cirneco dell’Etna)
Стрункий, граційний та витончений собака з Сицилії. Чірнєко — давня порода з короткою шерстю, яка майже не линяє.
