Джулія Фокс і Кардаш'ян у топі: журналісти обрали найжахливіші будинки знаменитостей

Селебріті можуть бути дуже багаті, але коли вони показують свої будинки, стає зрозуміло, що смак не завжди можна купити за гроші. Так, Кім Кардаш'ян розкритикували за її "бездушний" бежевий особняк.

Здебільшого багато знаменитостей по-справжньому пишаються своїми оселями і не шкодують коштів на оформлення інтер'єрів і вибір сучасних меблів. Але Daily Mail вибрав найнепривабливіші будинки знаменитостей.

Джулія Фокс

Двокімнатна квартира Джулії Фокс у Нью-Йорку стала об'єктом насмішок після того, як вона провела екскурсію для шанувальників у 2023 році.

Джулія Фокс показала свою захаращену квартиру

У відео колишня дівчина Каньє Веста і мати маленького сина показала, що її коридор був завалений одягом та іграшками.

Сама актриса і модель назвала свою двокімнатну квартиру "не вражаючою" і зізналася, що спить у вітальні. Вона також не посоромилася показати свою кухню, завалену коробками з-під взуття.

"Особисто мені не подобається надмірна демонстрація багатства; вона викликає в мене огиду, особливо в людей з дуже великими будинками. Це просто марнотратство, коли в цій країні так багато бездомних, а я зовсім не така", — сказала Фокс.

Синтія Ніксон

У травні користувачі соціальних мереж були здивовані тим, що кухня акторки Синтії Ніксон, відомої за серіалом "Секс і місто", мала обжитий, але старомодний і захаращений вигляд.

Синтію Ніксон критикували за старомодну кухню Фото: Соцсети

Хоча акторку хвалили за звичайний будинок, дехто вказав на безлад. Утім, багато хто заявив, що будинок акторки має звичайний і обжитий вигляд, а не виставку розкоші, як у багатьох селебріті.

Синтія Ніксон показувала свою звичайну квартиру Фото: Соцсети

Зірка серіалу "І просто так..." придбала будинок із трьома спальнями і двома ванними кімнатами, розташований в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк, за 1,7 мільйона доларів 2010 року.

Бетенні Френкел

55-річна Бетенні Френкел, зірка реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Нью-Йорка", придбала будинок із п'ятьма спальнями і п'ятьма ванними кімнатами 2025 року за 4,5 мільйона доларів у Бока-Ратоні, Флорида, і показала його в журналі Architectural Digest.

Зірку реаліті-шоу критикували за нудний будинок

Але реакція в соцмережах була явно не такою, як вона очікувала. Коментатори назвали її будинок, обставлений у стилі Тулума, Мексика, позбавленим смаку, а також "жахливим, дешевим і нудним".

Реакція шанувальників була настільки негативною, що пізніше Френкел випустила відео на захист своїх інтер'єрів.

"Мені подобається там жити, і я облаштовую свої будинки саме так, як хочу, але вони призначені для інвестицій. Наприклад, мій будинок у Гемптоні, який я купила за 2,675 мільйона доларів, я щойно продала за 6 мільйонів доларів", — вона також пояснила, що використовує нейтральні тони, тому що вони заспокоюють і "зрозумілі кожному".

Кім Кардаш'ян

Будинок Кім Кардаш'ян у Хідден-Гіллз було куплено за 20 мільйонів доларів у 2014 році. Кім і її вже колишній чоловік Каньє Вест співпрацювали з бельгійським дизайнером Акселем Вервордтом, щоб оформити свій дім відповідно до свого смаку, який полягає в мінімалістичній палітрі нейтральних тонів.

Кім Кардаш'ян багато разів показувала свій стерильний будинок

У ванних кімнатах цього величезного будинку мінімум меблів, сучасна ванна і вікна від підлоги до стелі, з яких відкривається вид на зелень за вікном.

Незважаючи на те, що у будинку, здавалося б, повинні бути всі задатки для успіху, він неодноразово ставав вірусним через свою мінімалістичну естетику в нейтральних тонах, яку багато спостерігачів назвали "холодною, бездушною і гнітючою". Також коментатори насміхалися над раковинами, які здавалися жахливо незручними.

Кім Кардаш'ян та її будинок

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян розповіла в подкасті, що її співробітники і прислуга носять одяг тільки нейтральних тонів, щоб відповідати "дзен-декору" в її будинку за 60 мільйонів доларів.

А раніше стало відомо, що знаменитий футболіст Кріштіану Роналду побудував будинок своєї мрії із золотими кранами.