Джулия Фокс и Кардашьян в топе: журналисты выбрали самые кошмарные дома знаменитостей
Селебрити могут быть очень богаты, но когда они показывают свои дома, становится ясно, что вкус не всегда можно купить за деньги. Так, Ким Кардашьян раскритиковали за ее "бездушно" бежевый особняк.
В большинстве своем, многие знаменитости по-настоящему гордятся своими жилищами и не жалеют средств на оформление интерьеров и выбор современной мебели. Но Daily Mail выбрал самые непривлекательные дома знаменитостей.
Джулия Фокс
Двухкомнатная квартира Джулии Фокс в Нью-Йорке стала объектом насмешек после того, как она провела экскурсию для поклонников в 2023 году.
В видео бывшая девушка Канье Уэста и мать маленького сына показала, что ее коридор был завален одеждой и игрушками.
Сама актриса и модель назвала свою двухкомнатную квартиру "не впечатляющей" и призналась, что спит в гостиной. Она также не постеснялась показать свою кухню, заваленную коробками из-под обуви.
"Лично мне не нравится чрезмерная демонстрация богатства; она вызывает у меня отвращение, особенно у людей с очень большими домами. Это просто расточительство, когда в этой стране так много бездомных, а я совсем не такая", — сказала Фокс.
Синтия Никсон
В мае пользователи социальных сетей были удивлены тем, что кухня актрисы Синтии Никсон, известной по сериалу "Секс в большом городе", выглядела обжитой, но старомодной и захламленной.
Хотя актрису хвалили за обычный дом, некоторые указали на беспорядок. Впрочем, многие заявили, что дом актрисы выглядит обычным и обжитым, а не выставкой роскоши, как у многих селебрити.
Звезда сериала "И просто так…" приобрела дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенный в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, за 1,7 миллиона долларов в 2010 году.
Бетенни Фрэнкел
55-летняя Бетенни Фрэнкел, звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Нью-Йорка" приобрела дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами в 2025 году за 4,5 миллиона долларов в Бока-Ратоне, Флорида, и показала его в журнале Architectural Digest.
Но реакция в соцсетях была явно не такой, как она ожидала. Комментаторы назвали ее дом, обставленный в стиле Тулума, Мексика, безвкусным, а также "ужасным, дешевым и скучным".
Реакция поклонников была настолько негативной, что позже Фрэнкел выпустила видео в защиту своих интерьеров .
"Мне нравится там жить, и я обустраиваю свои дома именно так, как хочу, но они предназначены для инвестиций. Например, мой дом в Хэмптоне, который я купила за 2,675 миллиона долларов, я только что продала за 6 миллионов долларов", — она также объяснила, что использует нейтральные тона, потому что они успокаивают и "понятны каждому".
Ким Кардашьян
Дом Ким Кардашьян в Хидден-Хиллз был куплен за 20 миллионов долларов в 2014 году. Ким и ее уже бывший муж Канье Уэст сотрудничали с бельгийским дизайнером Акселем Вервордтом, чтобы оформить свой дом в соответствии со своим вкусом, который заключается в минималистичной палитре нейтральных тонов.
В ванных комнатах этого огромного дома минимум мебели, современная ванна и окна от пола до потолка, из которых открывается вид на зелень за окном.
Несмотря на то, что у дома, казалось бы, должны быть все задатки для успеха, он неоднократно становился вирусным из-за своей минималистичной эстетики в нейтральных тонах, которую многие наблюдатели назвали "холодной, бездушной и удручающей". Также комментаторы насмехались над раковинами, которые казались ужасно неудобными.
Напомним, ранее Ким Кардашьян рассказала в подкасте, что ее сотрудники и прислуга носят одежду только нейтральных тонов, чтобы соответствовать "дзен-декору" в ее доме за 60 миллионов долларов.
А ранее стало известно, что знаменитый футболист Криштиану Роналду построил дом своей мечты с золотыми кранами.