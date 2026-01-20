Продюсерка Олена Мозгова здивувала, як гріється під час холоду

Олена Мозгова розповіла, як переживала холод у власному домі після повернення з лікарні. Через збій в опаленні їй довелося шукати нестандартні способи зігрітися.

Продюсерка поділилася, що після виписки з неврологічного відділення повернулася додому, де було дуже холодно через проблеми з системою опалення. Про це вона розповіла в Instagram.

Протягом дня несправність намагалися усунути, а єдиним місцем, де можна було зігрітися, залишався камін. Дров швидко не вистачило, а вартість доставки нових виявилася надто високою, тому вона вирішила тимчасово обійтися без них.

У дописі Мозгова з іронією зазначила: "Хочу зауважити, що томіки Достоєвського горять зачьотно", додавши, що для розпалювання також використала ще кілька книжок російської класичної літератури.

Зрештою систему опалення вдалося полагодити, і будинок почав поступово прогріватися. Вона також зауважила, що такий день виглядав особливо абсурдно з огляду на те, що цього ж дня її виписали з лікарні, і пожартувала, що все це нагадує суцільний водевіль.

