Продюсер Алена Мозговая удивила, как греется во время холода

Елена Мозговая рассказала, как переживала холод в собственном доме после возвращения из больницы. Из-за сбоя в отоплении ей пришлось искать нестандартные способы согреться.

Продюсер поделилась, что после выписки из неврологического отделения вернулась домой, где было очень холодно из-за проблем с системой отопления. Об этом она рассказала в Instagram.

В течение дня неисправность пытались устранить, а единственным местом, где можно было согреться, оставался камин. Дров быстро не хватило, а стоимость доставки новых оказалась слишком высокой, поэтому она решила временно обойтись без них.

В заметке Мозговая с иронией отметила: "Хочу заметить, что томики Достоевского горят зачьотно", добавив, что для разжигания также использовала еще несколько книг русской классической литературы.

В конце концов систему отопления удалось починить, и дом начал постепенно прогреваться. Она также отметила, что такой день выглядел особенно абсурдно, учитывая то, что в этот же день ее выписали из больницы, и пошутила, что все это напоминает сплошной водевиль.

