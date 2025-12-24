"В четыре раза теплее": девушка показала лайфхак с зимней курткой (видео)

37-летняя Джессика Альсамора заметила одну закономерность, когда пыталась согреться во время морозов. Женщина решила поделиться интересным наблюдением, которое стало вирусным лайфхаком в сети.

Жительница Чикаго говорит, что долго не могла носить куртку с меховым капюшоном в морозы, но нашла интересный выход. Свой необычный способ утепляться американка показала на видео в TikTok.

Ролик женщины стал очень вирусным — набрал более 7,4 млн просмотров в TikTok и более 32,7 млн в Instagram. На кадрах видно, как Джессика сидит в авто в холодный день в Чикаго и показывает как следует правильно держать уши в тепле.

В видео она подчеркивает, что меховые капюшоны предназначены не для стиля, а для функциональности. Отвечая одному из пользователей в комментариях, Джессика написала: "Я постоянно вижу людей, которые мерзнут, хотя могли бы быть в тепле".

Сама же Джессика рассказала Newsweek, что пользуется этим способом уже несколько лет. В то же время женщина добавляет, что пользуется им только при действительно экстремальных погодных условиях.

Джессика была поражена вирусностью своего лайфхака

"Я делаю так только тогда, когда погода этого требует — например, когда на улице минус 13 и мне нужно дополнительное тепло", — отметила она.

Госпожа Альсамора объяснила, что ее лайфхак заключается в том, чтобы заворачивать мех капюшона внутрь, так, чтобы он прикрывал уши. По ее словам, это заставляет ее чувствовать себя "в четыре раза теплее".

Реакция соцсетей

Несмотря на то, что лайфхак очень стал вирусным, далеко не все зрители остались убежденными. Больше всего дискуссии вызвали такие реплики:

"Так почему же эскимосы носят мех снаружи?";

"Он должен быть снаружи, чтобы холодный ветер не обмораживал лицо";

"Даже если она это придумала — это гениально";

"Мне кажется, ты только что это придумала";

"Моя бабушка так тоже носила капюшон и практически никогда не мерзла".

