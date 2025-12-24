"В чотири рази тепліше": дівчина показала лайфхак із зимовою курткою (відео)

37-річна Джессіка Альсамора помітила одну закономірність, коли намагалася зігрітися під час морозів. Жінка вирішила поділитися цікавим спостереженням, яке стало вірусним лайфхаком у мережі.

Мешканка Чикаго каже, що довго не могла носити куртку з хутряним капюшоном у морози, але знайшла цікавий вихід. Свій незвичний спосіб утеплятися американка показала на відео в TikTok.

Ролик жінки став дуже вірусним — набрав понад 7,4 млн переглядів у TikTok і понад 32,7 млн в Instagram. На кадрах видно, як Джессіка сидить в авто в холодний день у Чикаго та показує як слід правильно тримати вуха в теплі.

У відео вона наголошує, що хутряні капюшони призначені не для стилю, а для функціональності. Відповідаючи одному з користувачів у коментарях, Джессіка написала: "Я постійно бачу людей, які мерзнуть, хоча могли б бути в теплі".

Відео дня

Сама ж Джессіка розповіла Newsweek, що користується цим способом уже кілька років. Водночас жінка додає, що користується ним лише за справді екстремальних погодних умов.

Джесіка була вражена вірусністю свого лайфхаку

"Я роблю так тільки тоді, коли погода цього вимагає — наприклад, коли на вулиці мінус 13 і мені потрібно додаткове тепло", — зазначила вона.

Пані Альсамора пояснила, що її лайфхак полягає в тому, щоб загортати хутро капюшона всередину, так, аби воно прикривало вуха. За її словами, це змушує її почуватися "у чотири рази тепліше".

Реакція соцмереж

Попри те, що лайфхак дуже став вірусним, далеко не всі глядачі залишилися переконаними. Найбільше дискусії викликали такі репліки:

"То чому ж ескімоси носять хутро назовні?";

"Воно має бути зовні, щоб холодний вітер не обморожував обличчя";

"Навіть якщо вона це вигадала — це геніально";

"Мені здається, ти щойно це вигадала";

"Моя бабуся так теж носила капюшон і практично ніколи не мерзла".

