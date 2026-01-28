У Раді пропонують повернути вихідний у дні державних свят

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонують відновити для цивільних працівників вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.

Документ було подано 26 січня нардепом фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком. Про це йдеться на сайті Ради.

Наразі законопроєкт відправили на розгляд комітету.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт надасть можливість громадянам відзначати важливі події, брати участь у волонтерських та громадських ініціативах, також військовослужбовцям проводити більше часу із родиною.

Гончаренко посилається на петиції, зареєстровані на сайті Офісу президента, де громадяни просять повернути офіційні вихідні під час державних свят.

Нардеп також називає святкові дні символом культури, історії, духовності та ідентичності українців.

"У петиціях громадяни зазначають про те, що в умовах тривалого воєнного навантаження на суспільство, більшість громадян працює без можливості повноцінного відпочинку. Відсутність вихідних у дні загальнодержавних свят позбавляє людей не лише часу на відновлення сил, а й можливості провести його з родиною, підтримати близьких, вшанувати традиції та національні цінності", — наголошує Гончаренко.

Окремо в законопроєкті пропонується запровадження додаткових вихідних для військовослужбовців. Пропонується додавати до щорічної основної відпустки або компенсувати святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі.

У своєму Telegram Гончаренко також розповів, що отримав багато звернень та відвертого нерозуміння людей щодо того, чому не можна зробити хоча б один вихідний на Різдво або Новий рік.

"І це логічне питання. Я розумію, йде війна. Але люди виснажені. Цей один день з близькими може дати їм більше сили працювати далі, ніж продовжувати роботу на виснаження", — написав нардеп.

Чому в Україні немає вихідних під час офіційних свят?

Відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" державних вихідних у свята немає.

Через це останні вихідні на честь державних свят були на початку 2022 року — через Новий рік та Різдво Христове, яке тоді відзначалося 7 січня.

Які державні свята є цьогоріч?

1 січня — Новий рік;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

12 квітня — Великдень;

1 травня — День праці;

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом;

31 травня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

5 липня — День Української Державності;

24 серпня — День Незалежності України;

1 жовтня — День захисника України;

25 грудня — Різдво Христове.

Раніше Фокус розповідав, що 25 грудня, для більшості українців буде звичайним робочим днем через дію воєнного стану, який тимчасово призупинив святкові та неробочі дні. Водночас роботодавці можуть самостійно вирішувати, чи надати працівникам вихідний.

Також Фокус розповідав, чи будуть православні й католики святкувати в один день Великдень у 2026 році.