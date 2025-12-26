Дата Великодня 2026: чи будуть православні і католики святкувати в один день

Великдень католиків і православних зазвичай припадає на різні дати, бо для розрахунку використовуються різні пасхалії. Свято припадає на один день для різних конфесій лише у 30% випадків.

Чому Великдень 2026 католики та православні християни святкуватимуть по-різному, розповідає УНІАН. Журналісти пояснили, що всі християни обчислюють дату Пасхи, вираховуючи першу неділю після першого повного місяця, що сходить після дня весняного рівнодення.

Умовно рівнодення відбувається 21 березня, проте православні при цьому послуговуються старим юліанським календарем, за яким воно припадає на 3 квітня. Тому католики і православні святкують одночасно лише у близько 30% випадків.

Великдень 2026 року православні та греко-католики святкуватимуть 12 квітня, бо інакше він збігся б із Песахом. Для католиків свято припаде на 5 квітня.

Відео дня

Різняться і традиції святкування: у католиків традиційним символом свята є великодній заєць і шоколадні яйця, а ортодоксальні християни готують паски та розфарбовують крашанки.

Чи буде єдиний Великдень 2026

Вселенський Патріарх Варфоломій 2024 року закликав католиків і православних на Великдень до об'єднання дати святкування. У червні 2025 року Папа Римський Лев XIV сказав, що Католицька Церква готова встановити єдину дату Великодня з православними, проте станом на 2026 рік спільного святкування ще не буде.

Нагадаємо, священнослужитель Свято-Михайлівського кафедрального собору пояснював, коли потрібно святкувати Різдво: 25 грудня чи 7 січня. За його словами, обидві дати є символічними, бо достеменно дата народження Ісуса Христа невідома.

Також Фокус розповідав про святкування Різдва та традиції Святвечора. Українці у цей день готують на вечерю 12 пісних страв, в'яжуть Дідуха, а дівчата влаштовують ворожіння.