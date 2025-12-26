Дата Пасхи 2026: будут ли православные и католики праздновать в один день

Пасха католиков и православных обычно приходится на разные даты, потому что для расчета используются разные пасхалии. Праздник приходится на один день для разных конфессий только в 30% случаев.

Почему Пасху 2026 года католики и православные христиане будут праздновать по-разному, рассказывает УНИАН. Журналисты объяснили, что все христиане вычисляют дату Пасхи, высчитывая первое воскресенье после первого полнолуния, восходящего после дня весеннего равноденствия.

Условно равноденствие происходит 21 марта, однако православные при этом пользуются старым юлианским календарем, по которому оно приходится на 3 апреля. Поэтому католики и православные празднуют одновременно лишь в около 30% случаев.

Пасху 2026 года православные и греко-католики будут праздновать 12 апреля, иначе она совпала бы с Песахом. Для католиков праздник придется на 5 апреля.

Відео дня

Разнятся и традиции празднования: у католиков традиционным символом праздника является пасхальный заяц и шоколадные яйца, а ортодоксальные христиане готовят куличи и раскрашивают пасхальные яйца.

Будет ли единая Пасха 2026 года

Вселенский Патриарх Варфоломей в 2024 году призвал католиков и православных на Пасху к объединению даты празднования. В июне 2025 года Папа Римский Лев XIV сказал, что Католическая Церковь готова установить единую дату Пасхи с православными, однако по состоянию на 2026 год совместного празднования еще не будет.

Напомним, священнослужитель Свято-Михайловского кафедрального собора объяснял, когда нужно праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января. По его словам, обе даты являются символическими, потому что точно дата рождения Иисуса Христа неизвестна.

Также Фокус рассказывал о праздновании Рождества и традициях Сочельника. Украинцы в этот день готовят на ужин 12 постных блюд, вяжут Дидуха, а девушки устраивают гадания.