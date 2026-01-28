В Раде предлагают вернуть выходной в дни государственных праздников

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагают восстановить для гражданских работников выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Документ был подан 26 января нардепом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко. Об этом говорится на сайте Рады.

Сейчас законопроект отправили на рассмотрение комитета.

В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит гражданам отмечать важные события, участвовать в волонтерских и общественных инициативах, также военнослужащим проводить больше времени с семьей.

Гончаренко ссылается на петиции, зарегистрированные на сайте Офиса президента, где граждане просят вернуть официальные выходные во время государственных праздников.

Нардеп также называет праздничные дни символом культуры, истории, духовности и идентичности украинцев.

"В петициях граждане отмечают о том, что в условиях длительной военной нагрузки на общество, большинство граждан работает без возможности полноценного отдыха. Отсутствие выходных в дни общегосударственных праздников лишает людей не только времени на восстановление сил, но и возможности провести его с семьей, поддержать близких, почтить традиции и национальные ценности", — отмечает Гончаренко.

Отдельно в законопроекте предлагается введение дополнительных выходных для военнослужащих. Предлагается добавлять к ежегодному основному отпуску или компенсировать праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе.

В своем Telegram Гончаренко также рассказал, что получил много обращений и откровенного непонимания людей относительно того, почему нельзя сделать хотя бы один выходной на Рождество или Новый год.

"И это логичный вопрос. Я понимаю, идет война. Но люди истощены. Этот один день с близкими может дать им больше силы работать дальше, чем продолжать работу на истощение", — написал нардеп.

Почему в Украине нет выходных во время официальных праздников?

Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" государственных выходных в праздники нет.

Поэтому последние выходные в честь государственных праздников были в начале 2022 года — из-за Нового года и Рождества Христова, которое тогда отмечалось 7 января.

Какие государственные праздники есть в этом году?

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

12 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

8 мая — День памяти и победы над нацизмом;

31 мая — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

5 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

1 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

