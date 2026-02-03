Підліток-"надлюдина" врятував свою родину, пропливши 4 км небезпечними хвилями (відео)

В Австралії 13-річний підліток плив неспокійним морем 4 години, щоб врятувати свою матір, брата та сестру. Вони плавали на каяках, коли сильний вітер скинув їх у воду.

Про героїчний вчинок 13-річного хлопця в Австралії неподалік місцевості Квіндалуп пише Daily Mail. Коли поривами вітру каяки та весла родини почало відносити в море, хлопчик вистрибнув у воду та поплив у бік берега.

Перші 2 кілометри він подолав у рятувальному жителі, а потім скинув його, і другу половину шляху проплив без нього. Діставшись до берега, він пробіг іще 2 кілометри, щоб зателефонувати рятувальникам.

Командир рятувальної служби Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд назвав зусилля підлітка "надлюдськими".

"Цей сміливець подумав, що не допливе з рятувальним жилетом, тому кинув його і наступні дві години плив без нього", — розповів командир.

Родину хлопця, 47-річну жінку, 12-річного хлопчика та восьмирічну дівчинку, шукали протягом години водна поліція штату Вашингтон, місцеві волонтери-рятувальники з морської служби та рятувальний гелікоптер. Їх знайшли за 14 км від берега — вони чіплялися за одне весло.

"Я просто сказала… "не сьогодні, не сьогодні". Я плавала брасом, вільним стилем, на спині", — розповіла журналістам 13-річна сестра героя.

Родину знайшли о 20:30 та відбуксирували до берега рятувальним човном.

Інспектор поліції Південно-Західного регіону Джеймс Бредлі похвалив підлітка за точний опис каяка та весел, який допоміг знайти потерпілих.

"Його рішучість і мужність зрештою врятували життя його матері та братів і сестер", — зазначив правоохоронець.

Родину оглянули та госпіталізували медики, на момент публікації новини їх уже виписали з лікарні.

Інспектор наголосив, що порятунку родини сприяло використання ними рятувальних жилетів.

