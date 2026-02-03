Подросток-"сверхчеловек" спас свою семью, проплыв 4 км по опасным волнам (видео)

В Австралии 13-летний подросток плыл по неспокойному морю 4 часа, чтобы спасти свою мать, брата и сестру. Они плавали на каяках, когда сильный ветер сбросил их в воду.

О героическом поступке 13-летнего парня в Австралии недалеко от местности Квиндалуп пишет Daily Mail. Когда порывами ветра каяки и весла семьи начало относить в море, мальчик выпрыгнул в воду и поплыл в сторону берега.

Первые 2 километра он преодолел в спасательном жилете, а затем сбросил его, и вторую половину пути проплыл без него. Добравшись до берега, он пробежал еще 2 километра, чтобы позвонить спасателям.

Командир спасательной службы Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд назвал усилия подростка "сверхчеловеческими".

"Этот смельчак подумал, что не доплывет со спасательным жилетом, поэтому бросил его и следующие два часа плыл без него", — рассказал командир.

Семью парня, 47-летнюю женщину, 12-летнего мальчика и восьмилетнюю девочку, искали в течение часа водная полиция штата Вашингтон, местные волонтеры-спасатели из морской службы и спасательный вертолет. Их нашли в 14 км от берега — они цеплялись за одно весло.

"Я просто сказала... "не сегодня, не сегодня". Я плавала брассом, вольным стилем, на спине", — рассказала журналистам 13-летняя сестра героя.

Семью нашли в 20:30 и отбуксировали к берегу спасательной лодкой.

Инспектор полиции Юго-Западного региона Джеймс Брэдли похвалил подростка за точное описание каяка и весел, которое помогло найти пострадавших.

"Его решительность и мужество в конце концов спасли жизнь его матери и братьев и сестер", — отметил правоохранитель.

Семью осмотрели и госпитализировали медики, на момент публикации новости их уже выписали из больницы.

Инспектор отметил, что спасению семьи способствовало использование ими спасательных жилетов.

