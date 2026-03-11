Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

27-річна блогерка померла після боротьби з важкою хворобою (фото)

блогерка Андреа Аніца померла після боротьби з раком
Андреа Аніца | Фото: Instagram

Румунська інфлюенсерка Андреа Аніца померла у віці 27 років після 11 років боротьби з рідкісною формою раку.

Дівчина роками документувала свою боротьбу в інтернеті після того, як їй вперше поставили діагноз рак у підлітковому віці. Зірка соціальних мереж вперше відчула біль у коліні у віці 16 років. Про це пише The Sun.

Померла блогерка Андреа Аніца

Потім їй поставили діагноз синовіальна саркома — рідкісна та агресивна форма раку. Дівчина померла в лікарні 3 березня після боротьби з хворобою понад десять років.

У її житті були часті та виснажливі поїздки між рідним містом Фелтічень, Румунія, та онкологічними лікарнями аж до Бухареста.

Незважаючи на лікування, рак поширився на легені та пах.

Андреа Аніца
Андреа Аніца
Фото: The Sun

Боротьба з раком

Пізніше їй зробили операцію на легенях та ампутували ногу у спробі залишити живою.

Відео дня

Андреа сподівалася поїхати до США для інноваційного лікування, доступного лише там. Після онлайн-звернення люди зібрали 1,7 мільйона фунтів стерлінгів лише за вісім днів, щоб здійснити це.

У своєму останньому дописі у Facebook 22 січня Аніца написала зі свого лікарняного ліжка в Бухаресті: "Мене госпіталізували, тому що після останнього курсу хіміотерапії мої легені запалилися. Наразі мене лікують антибіотиками, мені потрібен кисень, і мені важко дихати самостійно".

Втім, Андреа так і не дісталася до Америки.

Андреа Аніца
Андреа Аніца
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Раніше стало відомо про смерть блогерки Барбари Янкавскі, яка хотіла стати "живою Барбі" і зробила для цього понад 27 операцій.