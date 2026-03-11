27-річна блогерка померла після боротьби з важкою хворобою (фото)

Румунська інфлюенсерка Андреа Аніца померла у віці 27 років після 11 років боротьби з рідкісною формою раку.

Дівчина роками документувала свою боротьбу в інтернеті після того, як їй вперше поставили діагноз рак у підлітковому віці. Зірка соціальних мереж вперше відчула біль у коліні у віці 16 років. Про це пише The Sun.

Померла блогерка Андреа Аніца

Потім їй поставили діагноз синовіальна саркома — рідкісна та агресивна форма раку. Дівчина померла в лікарні 3 березня після боротьби з хворобою понад десять років.

У її житті були часті та виснажливі поїздки між рідним містом Фелтічень, Румунія, та онкологічними лікарнями аж до Бухареста.

Незважаючи на лікування, рак поширився на легені та пах.

Андреа Аніца Фото: The Sun

Боротьба з раком

Пізніше їй зробили операцію на легенях та ампутували ногу у спробі залишити живою.

Андреа сподівалася поїхати до США для інноваційного лікування, доступного лише там. Після онлайн-звернення люди зібрали 1,7 мільйона фунтів стерлінгів лише за вісім днів, щоб здійснити це.

У своєму останньому дописі у Facebook 22 січня Аніца написала зі свого лікарняного ліжка в Бухаресті: "Мене госпіталізували, тому що після останнього курсу хіміотерапії мої легені запалилися. Наразі мене лікують антибіотиками, мені потрібен кисень, і мені важко дихати самостійно".

Втім, Андреа так і не дісталася до Америки.

Андреа Аніца Фото: Instagram

