27-летняя блогерша умерла после борьбы с тяжелой болезнью (фото)

Румынская инфлюенсерша Андреа Аница умерла в возрасте 27 лет после 11 лет борьбы с редкой формой рака.

Девушка годами документировала свою борьбу в интернете после того, как ей впервые поставили диагноз рак в подростковом возрасте. Звезда социальных сетей впервые почувствовала боль в колене в возрасте 16 лет. Об этом пишет The Sun.

Умерла блогерша Андреа Аница

Затем ей поставили диагноз синовиальная саркома — редкая и агрессивная форма рака. Девушка умерла в больнице 3 марта после борьбы с болезнью более десяти лет.

В ее жизни были частые и изнурительные поездки между родным городом Фелтичень, Румыния, и онкологическими больницами вплоть до Бухареста.

Несмотря на лечение, рак распространился на легкие и пах.

Андреа Аница Фото: The Sun

Борьба с раком

Позже ей сделали операцию на легких и ампутировали ногу в попытке оставить живой.

Андреа надеялась поехать в США для инновационного лечения, доступного только там. После онлайн-обращения люди собрали 1,7 миллиона фунтов стерлингов всего за восемь дней, чтобы осуществить это.

В своем последнем посте в Facebook 22 января Аница написала со своей больничной койки в Бухаресте: "Меня госпитализировали, потому что после последнего курса химиотерапии мои легкие воспалились. Сейчас меня лечат антибиотиками, мне нужен кислород, и мне трудно дышать самостоятельно".

Впрочем, Андреа так и не добралась до Америки.

Андреа Аница Фото: Instagram

