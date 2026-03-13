Леся Нікітюк кумедно пожартувала над дружиною Джастіна Бібера: що сталось (фото)

Українська телеведуча пожартувала з Гейлі Бібер у коментарях під її новим фото в Instagram. Нікітюк підколола модель через підпис до знімка, нагадавши, що на календарі ще весна.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера, американська модель Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram нове фото. На світлині вона позує в купальнику та демонструє підтягнуту фігуру. У підписі до кадру модель написала: "it's summer" ("це літо").

Фото Гейлі Бібер Фото: Instagram

Підпис не залишився без уваги української ведучої Лесі Нікітюк, яка стежить за сторінкою моделі. Зірка вирішила пожартувати з цього приводу й залишила коментар: "Та весна тільки…".

Дотепність Нікітюк швидко помітили користувачі мережі — під її відповіддю з’явилися смайлики зі сміхом та реакції інших підписників.

Леся Нікітюк пожартувала над Гейлі Бібер Фото: Instagram

