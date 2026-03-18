Скандальну блогерку Анну Алхім висміяли в мережі: що вона зробила (фото)

Блогерка опинилася в центрі обговорень у соцмережах після публікації нового відео, яке викликало неоднозначну реакцію аудиторії. У ролику вона відтворила популярний мем про "кандибобер".

Анна Алхім зʼявилась у незвичному головному уборі та звернулась до глядачів із іронічним монологом про так звану "дубайську війну". Відео було задумане як саркастичний контент, однак далеко не всі користувачі зрозуміли або підтримали такий гумор. Ролик блогерка опублікувала в Threads.

У дописі Анну запитали: "Людей з якими рідкісними іменами ви зустрічали?"

Анна відповіла: "Ім'я Ібрагім ваш про щось каже? Прекрасне ім'я. Я пройшла дубайську війну. Я раджу кожному чоловіку пройти її. Чоловік цінується не словом, а ділом. І якщо я ношу кандибобер на голові, то це не означає, що я жінка, чи блогер".

Відео дня

Блогерка Анна Алхім Фото: Threads

У коментарях під публікацією деякі користувачі критикують блогерку, зазначаючи, що жарт виглядає недоречним. Деякі також іронізують над її образом, порівнюючи його з різними мемами та вигаданими персонажами.

"Вона відносила себе до гумористів, але ті виносили її назад";

"З цього треба було сміятись?".

Мем на тему ролика Алхім Фото: Threads

