Головний герой фільму "Містер Ніхто проти Путіна" освятив Оскар у Парижі (фото)

Головний герой та співавтор фільму "Містер Ніхто проти Путіна" Павло Таланкін освятив у столиці Франції Оскар, який отримав за свою роботу.

Обряд у Парижі провів протоієрей Олексій Умінський. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів російський журналіст Андрій Лошак.

За його словами, Павло Таланкін приніс статуетку в авосьці.

А після служби він попросив священника освятити свою нагороду. Спочатку протоієрей здивувався, а потім погодився.

"Ну, якщо там освячують ракети та бомби, то чому ми не можемо освятити нагороду за хороший фільм", — сказав священник.

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна": про що він

15 березня на 98-й церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскар" нагороду вручили фільму "Містер Ніхто проти Путіна", який розповідає про воєнну пропаганду у Росії.

"Містер Ніхто проти Путіна" — датсько-чеська робота режисера Девіда Боренштейна. В основу стрічки лягли відеофайли педагога Павла Таланкіна з міста Карабаш у Челябінській області Росії. Він працював відеографом у школі й знімав пропагандистські уроки. Їх мали записувати для того, щоб передавати керівництву як звіти.

Український коментатор емоційно відреагував на перемогу росіянина на "Оскарі". Олексій Гнатковський, театральний режисер, актор театру та кіно на каналі "Суспільне. Культура". Коментуючи перемогу росіян, сказав, що взагалі не знає, як коментувати "це явище".

16 березня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не дивився фільм "Пан Ніхто проти Путіна" і не може його коментувати.

27 березня після того, як фільм отримав нагороду суд у Челябінській області Росії заборонив показ фільму країні. А Міністерство юстиції занесло Таланкіна до реєстру "іноземних агентів", повідомляло ВВС.