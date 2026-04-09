Карпатська знахарка Магдалена розказала, що не можна робити перед Великоднем

Карпатська відьма, спадкова знахарка та фіналістка "Битви Екстрасенсів" (5 сезон) попередила українців про серйозну небезпеку Страсного тижня перед Великоднем. За її словами, в цей період часто роблять так звані "підклади", після чого в житті людини починаються неприємності.

Магдалена Мочіовські стверджує, що темні сили особливо активні перед святом: мовляв, відьми та чаклуни роблять "підклади" і підкидують в домівки людей, аби зруйнувати їхнє життя. Що робити, аби вберегти себе від нещастя, — читайте у матеріалі Фокусу.

Масові "підклади"

"Насамперед у жодному випадку не беріть підклад руками! Візьміть або рукавиці, або якусь шмату. Викопайте яму. Якщо той підклад горить, то його треба у тій ямі спалити. Але паліть обережно, щоб навіть дим на вас не йшов. Потім, коли підклад згорить, закопайте і помийте руки свяченою водою", — розповідає Магдалена Мочіовські у відео, опублікованому на її сторінці в Instagram (@mochiovski).

У тому разі, якщо це предмет твердого характеру — голка, ніж, цвях, — то спершу потрібно покропити свяченою водою, посипати свяченою сіллю, а потім потрібно пропустити цей предмет через вогонь Стрітенської свічки.

Особливі слова

"В обох випадках, коли будете проводити обряд, треба сказати наступні слова: "Це не моє. Це — твоє. Звідки прийшло, туди і піде. До того чи тої повернеться, хто побажав мені і моїй родині зла. Мене Ісус захистить. Віра моя захистить, а тобі твоя порча назад. Хай буде так". Після цього помоліться, запаліть стрітенську свічку і обов’язково помийте руки свяченою водою", — додала карпатська мольфарка.

