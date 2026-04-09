Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Великдень 2026

Карпатська знахарка Магдалена розказала, що не можна робити перед Великоднем

Магдалена Мочіовські, відьма, знахарка
Магдалена Мочіовські попереджає про небезпеку | Фото: Instagram

Карпатська відьма, спадкова знахарка та фіналістка "Битви Екстрасенсів" (5 сезон) попередила українців про серйозну небезпеку Страсного тижня перед Великоднем. За її словами, в цей період часто роблять так звані "підклади", після чого в житті людини починаються неприємності.

Магдалена Мочіовські стверджує, що темні сили особливо активні перед святом: мовляв, відьми та чаклуни роблять "підклади" і підкидують в домівки людей, аби зруйнувати їхнє життя. Що робити, аби вберегти себе від нещастя, — читайте у матеріалі Фокусу.

Масові "підклади"

"Насамперед у жодному випадку не беріть підклад руками! Візьміть або рукавиці, або якусь шмату. Викопайте яму. Якщо той підклад горить, то його треба у тій ямі спалити. Але паліть обережно, щоб навіть дим на вас не йшов. Потім, коли підклад згорить, закопайте і помийте руки свяченою водою", — розповідає Магдалена Мочіовські у відео, опублікованому на її сторінці в Instagram (@mochiovski).

Відео дня

У тому разі, якщо це предмет твердого характеру — голка, ніж, цвях, — то спершу потрібно покропити свяченою водою, посипати свяченою сіллю, а потім потрібно пропустити цей предмет через вогонь Стрітенської свічки.

Особливі слова

"В обох випадках, коли будете проводити обряд, треба сказати наступні слова: "Це не моє. Це — твоє. Звідки прийшло, туди і піде. До того чи тої повернеться, хто побажав мені і моїй родині зла. Мене Ісус захистить. Віра моя захистить, а тобі твоя порча назад. Хай буде так". Після цього помоліться, запаліть стрітенську свічку і обов’язково помийте руки свяченою водою", — додала карпатська мольфарка.

