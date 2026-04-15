Справу проти блогера Спартака Суботи закрили: деталі

Справу блогера Спартака Суботи, підозрюваного в підробці документів про освіту, закрили у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

Про це на запит ресурсу "Бабель" повідомила поліція Харківської області.

Сам блогер це ніяк не коментує. З його постів у соцмережах відомо, що в січні він отримав диплом клінічного психіатра в Університеті Південного Уельсу у Великій Британії, а також захистив дисертацію. За його словами, навчання тривало чотири роки.

Хто такий Спартак Субота

Субота був співведучим одного з популярних українських подкастів "Подкаст-терапія", де разом з актором Євгеном Яновичем вони обговорювали психологію.

У 2023 році психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудєнний провів розслідування, в якому зазначив, що Субота міг брехати про себе. На YouTube є ціла п'ятисерійна версія розслідування. Блогер заперечував ці звинувачення, а розслідування про себе назвав вкиданням.

Відео дня

Правоохоронці тим часом розповіли, що проводять необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин подій за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто використання завідомо підробленого документа.

У травні 2023 року в МОН повідомили, що відомостей про диплом магістра Спартака Суботи, копія якого додана до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає, а зазначене у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту відомство не видавало.

Після розриву зв'язків з Яновичем, початку розслідування поліції та суспільного резонансу Спартак виїхав з України до Барселони (Іспанія).

Свої соцмережі Субота веде російською мовою.

