Дело против блогера Спартака Субботы закрыли: детали

Дело блогера Спартака Субботы, подозреваемого в подделке документов об образовании, закрыли в связи с окончанием сроков давности привлечения к ответственности.

Об этом на запрос ресурса "Бабель" сообщила полиция Харьковской области.

Сам блогер это никак не комментирует. С его постов в соцсетях известно, что в январе он получил диплом клинического психиатра в Университете Южного Уэлься в Великобритании, а также защитил диссертацию. По его словам, обучение заняло четыре года.

Кто такой Спартак Суббота

Суббота был соведущим одного из популярных украинских подкастов "Подкаст-терапия", где вместе с актером Евгением Яновичем они обсуждали психологию.

В 2023 году психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный провел расследование, в котором отметил, что Суббота мог врать о себе. На YouTube есть целая пятисерийная версия расследования. Блогер отрицал эти обвинения, а расследование о себе назвал вбросом.

Правоохранители тем временем рассказали, что проводят необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств событий по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.

В мае 2023 года в МОН сообщили, что сведения о дипломе магистра Спартака Субботы, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в ЕГЕБО отсутствуют, а указанное по делу Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании ведомство не выдавало.

После разрыва связей с Яновичем, начала расследования полиции и общественного резонанса Спартак выехал из Украины в Барселону (Испания).

Свои соцсети Суббота ведет на русском языке.

Напомним, Суббота, которого обвинили в инфомошенничестве, признавался, что не обновлял данные в ТЦК из-за учебы.

Кроме того, Фокус подробнее писал о расследовании относительно вероятного обмана Спартака Субботы.