Останні фото Мерилін Монро злили в мережу — їх приховували 60 років

У мережі оприлюднили унікальний архів із раніше невідомими фото та записами інтерв’ю Мерилін Монро, зробленими незадовго до її смерті. Матеріали десятиліттями залишалися поза увагою публіки й лише тепер стали доступними.

Вперше представлений архів налічує 432 світлини та близько чотирьох годин аудіозаписів розмови акторки з журналістом Річардом Меріманом, повідомляє Daily Mail. Фото зроблені у червні 1962 року — менш ніж за три місяці до смерті Монро — і показують її в домашній атмосфері в Лос-Анджелесі.

Це єдині відомі знімки акторки, зроблені всередині її останнього будинку. Більшість матеріалів понад 60 років залишалися неопублікованими. Колекція перейшла до нових власників лише у 2025 році після смерті дружини фотографа Аллана Гранта, який і створив ці кадри.

Останні фото Мерилін Монро Фото: Daily Mail

На фотографіях Монро постає емоційною, подекуди виснаженою, але водночас щирою. Архів дозволяє побачити її поза гламурним образом Голлівуду — як живу людину з внутрішніми переживаннями.

В інтерв’ю акторка відверто говорить про славу, дитинство та власні прагнення. Вона наголошує, що не сприймає себе лише як символ, а хоче бути серйозною артисткою: "Я хочу бути артисткою, актрисою з принципами".

Монро також розмірковує про мінливість популярності та її вплив на особистість, підкреслюючи, що слава не визначає її як людину. Вона згадує складне дитинство і непростий шлях до визнання, а також іронічно ставиться до свого іміджу секс-символу: "Я ніколи до кінця не розуміла, що це означає".

Ці записи вважають одним із найглибших свідчень її внутрішнього світу — вони розкривають Монро не лише як зірку, а як людину зі страхами та мріями.

Мерилін Монро померла в ніч з 4 на 5 серпня 1962 року у віці 36 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Офіційною причиною смерті назвали гостре отруєння барбітуратами, а серед версій — ймовірне самогубство. Її тіло виявили у спальні.

