"Як тебе не любити, Києве мій!": народна артистка заспівала на тлі руйнувань на Лук'янівці (відео)

Народна артистка України та солістка хору ім. Верьовки Тетяна Пирогова у свій день народження, 27 травня, зворушила мережу.

Мешканка Лук'янівки, району, який найбільше постраждав під час масштабного ракетно-дронового обстрілу Києва 24 травня, виконала гімн столиці "Як тебе не любити, Києве мій!" серед руїн. Відео опубліковано "ТСН".

Вона співає, стоячи між спаленим ринком і знищеним торговим центром "Квадрат" у красивій синій сукні з вишивкою.

За інформацією журналістів, під час обстрілу Тетяна перебувала вдома і бачила у вікно, як усе палає після ударів російських окупантів.

Раніше артистка виконувала цю пісню на Майдані Незалежності, коли точилися бої за Київщину, і в укритті метро під час масованого обстрілу минулого літа.

Кадри викликали щирий відгук у користувачів.

"Це щось неймовірне і неосяжне... розсилаю відео всім знайомим іноземцям", "Круто! Щемливо і зворушливо. До мурашок по тілу", "Неможливо дивитися на це без сліз", "Дуже красиво і сумно", "Браво! Дякую, пані Тетяно. Вітаю з Днем народження!" — пишуть під відео.

Пісня "Як тебе не любити, Києве мій!" — це легендарний твір композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, написаний 1962 року. Слова Луценко писав майже місяць, надихнувшись фразою хлопця на Володимирській гірці ("Як тебе не любити!"), а музику Шамо створив усього за одну ніч.

Уперше пісня прозвучала в травні 1962 року у виконанні видатного баритона Юрія Гуляєва.

Тривалий час, будучи неофіційним символом столиці, з 2014 року композиція офіційно затверджена як гімн української столиці.

Обстріл України 24 травня — деталі

У ніч із 23 на 24 травня ЗС РФ провели масований обстріл України, при цьому основний удар було спрямовано на Київ, Київську область, Старокостянтинів Хмельницької області.

Росіяни застосували повний 90 ракет різних типів — "Іскандер", "Кинджал", "Циркон", Х-101, також 600 дронів ("Шахедів" та інших). Крім того, з полігону Капустин Яр вдарила балістична ракета середньої дальності "Ліщина", яка влучила по гаражному кооперативу в Білій Церкві.

У Києві були руйнування і пожежі в усіх районах: загинуло двоє людей (і ще двоє в інших регіонах України), понад 100 дістали постраждалих. Унаслідок удару ЗС РФ згорів Лук'янівський ринок і ТЦК "Квадрат", пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", будівлю нововідкритого музею Чорнобиля, будівлю Кабміну та інші цивільні об'єкти.

