"Як тебе не любити, Києве мій!": народная артистка спела на фоне руин на Лукьяновке (видео)

Народная артистка Украины и солистка хора им. Верёвки Татьяна Пирогова в свой день рождения, 27 мая, растрогала сеть.

Жительница Лукьяновки, района, который больше всего пострадал во время масштабного ракетно-дронового обстрела Киева 24 мая, исполнила гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій!" среди руин. Видео опубликовано "ТСН".

Она поет, стоя между сожженным рынком и уничтоженным торговым центром "Квадрат" в красивом синем платье с вышивкой.

По информации журналистов, во время обстрела Татьяна находилась дома и видела в окно как все пылает после ударов российских окупантов.

Ранее артистка исполняла эту песню на Майдане Незалежности, когда шли бои за Киевщину, и в укрытии метро во время массированного обстрела прошлым летом.

Відео дня

Кадры вызвали искренний отклик у пользователей.

"Это что-то невероятное и необъятное… рассылаю видео всем знакомым иностранцам", "Круто! Щемяще и трогательно. До мурашек по телу", "Невозможно смотреть на это без слез", "Очень красиво и печально", "Браво! Спасибо, пани Татьяна. Поздравляю с Днем рождения!" — пишут под видео.

Песня "Як тебе не любити, Києве мій!" — это легендарное произведение композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, написанное в 1962 году. Слова Луценко писал почти месяц, вдохновившись фразой парня на Владимирской горке ("Як тебе не любити!"), а музыку Шамо создал всего за одну ночь.

Впервые песня прозвучала в мае 1962 в исполнении выдающегося баритона Юрия Гуляева.

Долгое время, будучи неофициальным символом столицы, с 2014 года композиция официально утверждена как гимн украинской столицы.

Обстрел Украины 24 мая — детали

В ночь с 23 на 24 мая ВС РФ провели массированный обстрел Украины, при этом основной удар был направлен на Киев, Киевскую область, Староконстантинов Хмельницкой области.

Россияне применили полный 90 ракет различных типов — "Искандер", "Кинжал", "Циркон", Х-101, также 600 дронов ("Шахедов" и других). Кроме того, с полигона Капустин Яр ударила баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая попала по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

В Киеве были разрушения и пожары во всех районах: погибли два человека (и еще двое в других регионах Украины), более 100 получили пострадавших. В результате удара ВС РФ сгорел Лукьяновский рынок и ТЦК "Квадрат", повреждены станция метро "Лукьяновская", здание вновь открытого музея Чернобыля, здание Кабмина и другие гражданские объекты.

Напоминаем, 25 мая медиа сообщили, что сделала украинская власть с обломками ракеты "Орешник", которые нашли в точке удара в Кривой Церкви.

Напомним, Фокус писал, что:

Также сообщалось, что Фреймут показала пострадавшую от атак россиян квартиру в Киеве.