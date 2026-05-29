Свято Трійці 2026: коли святкуємо і чого не можна робити в цей день

Свято Трійці, яке в народі ласкаво називають Зеленими святами, є одним із найважливіших і найочікуваніших християнських торжеств у році. Цей день символізує розквіт природи, торжество життя та глибоке духовне оновлення, об’єднуючи в собі стародавні народні традиції та церковні канони.

Для того, щоб правильно зустріти це велике свято, важливо знати його ключові звичаї та суворі заборони, які передавалися від покоління до покоління. Фокус розповідає про традиції свята Трійці та чого не можна робити в цей день, 31 травня.

Головні традиції на Трійцю: зелень, храми та сімейне тепло

Трійця традиційно асоціюється з буйством зелені та початком справжнього літа. Усі обряди цього дня спрямовані на закликання добробуту та захист оселі.

Прикрашання домівок (Клечання): Напередодні свята підлогу, вікна та ікони прикрашають гілками берези, липи, клена, а також запашними травами — аїром (лепехою), м'ятою, чебрецем і любистком. Вважається, що цей зелений оберіг захищає дім від усього злого.

Відвідування святкової служби: Уранці віряни вирушають до храмів на одну з найурочистіших служб у році. Із собою прийнято брати букети з трав і квітів, щоб освятити їх, а потім зберігати за іконами протягом року.

Святковий обід: Після церкви заведено збиратися всією родиною за багатим столом. Головною стравою часто стає коровай або пироги, які символізують достаток і гостинність.

Що категорично не можна робити в цей день

Оскільки Трійця є великим дванадесятим святом, народні прикмети та церковні правила застерігають від певних дій, аби не накликати на себе біду.

Важка фізична праця: Під суворою забороною будь-яка робота на землі (город, сад), будівництво, а також прибирання, прання та шиття. Усі побутові справи слід завершити в Батьківську суботу напередодні.

Негативні емоції: Категорично не можна сваритися, лихословити, заздрити або бажати комусь зла. Весь день має пройти в мирі, гармонії та прощенні.

Купання у водоймах: Стародавнє народне повір'я говорить, що в тиждень Трійці активізуються русалки й водяники, тому купатися в річках чи озерах вважалося небезпечним — "можуть на дно утягнути".

Зрубування дерев: Не варто рубати дерева чи ламати великі гілки (крім тих, що потрібні для клечання), адже природа в цей день вважається живою та святкуючою.

Важлива прикмета: Дощ на Трійцю здавна вважався благословенням небес. Він віщував багатий урожай, тепле літо і відсутність заморозків восени.

