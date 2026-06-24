Віцепрезидента США "спіймали" за незграбною поведінкою з дружиною (фото)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс записав розмову зі своєю вагітною дружиною, і його одразу ж розкритикували в соціальних мережах.

41-річний Венс приєднався до 40-річної другої леді Уші у спеціальному випуску "Розповідь з другою леді" до Дня батька, але один незручний жест привернув увагу аудиторії.

Венса "спіймали" за незграбною поведінкою

"Я знаю з власного досвіду, що сьогоднішній особливий читач любить читати дітям. Це тому, що я бачу, як він щодня читає книжки нашим дітям", — сказала усміхнена Уша, представляючи свого спеціального гостя.

Її співрозмовником став віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

"Звичайно. Радий тебе бачити", — сказав Венс, обережно двічі поплескавши дружину по коліну, нібито демонструючи ніжність.

Відео з дивним жестом швидко облетіло мережу, і користувачі соціальних мереж здивувалися через відсутність хімії між парою. Вони одружені вже понад десять років і мають трьох маленьких дітей, очікуючи на четверту дитину.

Відео дня

Джей Ді Венс з дружиною Фото: Скріншот

Реакція мережі

"Обличчя, яке робить Уша Венс, коли Джей Ді торкається її коліна, — це крик про допомогу, якщо я коли-небудь бачив таке", — написав демократ Майк Нелліс.

"Я бачив більше хімії під час переговорів з Іраном. Цей хлопець ніколи не буде президентом".

"Ніщо так не говорить про "щасливий шлюб", як вітання з власною дружиною, ніби ви щойно з нею познайомилися".

Джей Ді Венс з дружиною Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Новий вигляд 20-річного Беррона Трампа змусив всіх говорити про його словенське коріння.

40-річна друга леді США Уша Венс повідомила, що вагітна і це буде хлопчик.

Також Фокус писав про Ушу Венс, яка поховала свою успішну кар'єру заради чоловіка.