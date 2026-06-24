Вице-президента США "застукали" на неловком поведении с женой (фото)

Вице-президент США Джей Ди Венс записал разговор со своей беременной женой, и его сразу же раскритиковали в социальных сетях.

41-летний Венс присоединился к 40-летней второй леди Уше в специальном выпуске "Рассказ второй леди", приуроченном ко Дню отца, но один неловкий жест привлек внимание зрителей.

Венса "поймали" на неуклюжем поведении

"Я знаю по собственному опыту, что сегодняшний особенный читатель любит читать детям. Это потому, что я вижу, как он каждый день читает книги нашим детям", — сказала улыбающаяся Уша, представляя своего специального гостя.

Её собеседником стал вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Венс.

"Конечно. Рад тебя видеть", — сказал Венс, осторожно дважды похлопав жену по колену, как бы демонстрируя нежность.

Видео со странным жестом быстро облетело сеть, и пользователи социальных сетей удивились отсутствию химии между супругами. Они женаты уже более десяти лет, у них трое маленьких детей, и они ждут четвертого ребенка.

Відео дня

Джей Ди Венс с женой Фото: Скриншот

Реакция сети

"Выражение лица Уши Венс, когда Джей Ди касается её колена, — это крик о помощи, если я когда-либо видел что-то подобное", — написал демократ Майк Неллис.

"Я видел больше химии во время переговоров с Ираном. Этот парень никогда не станет президентом".

"Ничто так не говорит о "счастливом браке", как приветствие собственной жены, будто вы только что с ней познакомились".

Джей Ди Венс с женой Фото: X (Twitter)

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Новый облик 20-летнего Беррона Трампа заставил всех говорить о его словенских корнях.

40-летняя вторая леди США Уша Венс сообщила, что беременна и что это будет мальчик.

Кроме того, Фокус писал об Уше Венс, которая пожертвовала своей успешной карьерой ради мужа.