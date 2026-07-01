Лів Тайлер — 49: зірка "Армагеддону" і "Володаря перснів" має українське коріння?

Світовий кінематограф важко уявити без витонченої ельфійської краси та глибокого драматичного таланту Лів Тайлер. Її шлях від дівчинки зі складним родинним деревом до зірки культових блокбастерів став історією про справжню голлівудську грацію, де за крихкою зовнішністю ховається сильний характер.

1 липня незрівнянна Лів Тайлер святкує свій 49-й день народження. Зустрічаючи цю цифру, акторка залишається втіленням тієї самої "краси, що вислизає", яка свого часу підкорила провідних режисерів планети. Сьогодні вона успішно балансує між статусом багатодітної матері, міжнародною благодійністю та новими масштабними кіновикликами. Фокус розповідає про Лів Тайлер.

Лів Тайлер святкує свій 49-й день народження 1 липня Фото: Instagram

Рок-н-рол, два батька та східноєвропейські витоки

Життя Лів із самого дитинства нагадувало закручений сценарій драматичного фільму, де головною інтригою тривалий час залишалося її походження. Дівчинка народилася в Нью-Йорку під прізвищем Рандгрен. Її мати, модель Бібі Б'юелл, приховувала правду про біологічного батька через його серйозну наркозалежність на той момент. Вітчим, рок-музикант Тодд Рандгрен, виростив Лів як рідну дитину, дав їй своє прізвище та повністю оплатив навчання, за що акторка безмежно вдячна йому й сьогодні.

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Таємниця розкрилася лише у восьмирічному віці, коли Лів випадково зустріла доньку фронтмена Aerosmith Стівена Тайлера — Мію. Разюча, наче в дзеркалі, схожість змусила матір зізнатися у короткому романі з рокером. Уже в 14 років дівчина офіційно змінила прізвище на Тайлер. Вона зуміла побудувати чудові стосунки з біологічним батьком і згодом навіть знялася в культовому кліпі його гурту на пісню "Crazy".

Своїм багатогранним талантом Лів завдячує розгалуженому інтернаціональному корінню, у якому переплелися італійські, німецькі, англійські, польські та східноєвропейські родинні лінії. Стівен Тайлер свого часу розповідав журналістам, що його предки по материнській лінії мають українське коріння, однак пізніші генеалогічні дослідження показали, що родина прадіда Лів, Фелікса Чернишевича, походила з території сучасної Білорусі та мала польське етнічне походження. Незалежно від цих історичних уточнень, європейська спадщина родини Тайлера залишається важливою складовою її родоводу та сімейної історії.

Лів Тайлер спішно балансує в житті Фото: Instagram

Від музи Бертолуччі до супергероїні Marvel

Через синдром дефіциту уваги та гіперактивності Лів важко давалося класичне навчання, тому вже з 14 років вона пішла в модельний бізнес. Ця сфера швидко набридла дівчині, і вона переключилася на велике кіно, причому акторка ніколи не брала професійних уроків майстерності.

Справжньою світовою сенсацією 18-річна Лів стала після виходу стрічки Бернардо Бертолуччі "Краса, що вислизає". Критики в один голос порівнювали юну акторку з Авою Гарднер, відзначаючи її неймовірну інтуїтивну роботу в кадрі. Світову славу та абсолютний тріумф Тайлер принесла роль ельфійської принцеси Арвен в епічній трилогії "Володар перснів". Задля цього образу вона не лише досконало вивчила вигадану ельфійську мову, а й місяцями опановувала бойові мечі.

Пройшовши через горнило культового "Армагеддону" та виснажливих психологічних трилерів на кшлат "Незнайомців", Тайлер впевнено увійшла і в супергеройський мейнстрим. У лютому 2025 року відбулася прем'єра блокбастера "Капітан Америка: Новий світ", де Лів повернулася на великі екрани в ролі вченої-біолога Бетті Росс.

Життя поза камерами

Попри власне зізнання в тому, що вона здатна закохуватися кожні два тижні, у житті акторки було лише два справді глибокі романи. Перший шлюб із музикантом Ройстоном Ленгдоном подарував їй сина Майло, проте розлучення у 2008 році виявилося настільки болісним, що Лів була змушена залишити спільний будинок на Мангеттені та переїхати до Лос-Анджелеса.

Пізніше, у тривалих стосунках зі спортивним менеджером Девідом Гарднером, вона народила ще двох дітей — сина Сейлора та доньку Лулу Роуз. Сьогодні багатодітна мати переконана, що на світі просто не існує чужих дітей. Саме тому Лів Тайлер є активною амбасадоркою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), присвячуючи свій вільний від зйомок час захисту та підтримці малечі по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лів Тайлер уперше розповіла про те, як дізналася, що фронтмен Aerosmith її батько.

Актриса поділилася рідкісними знімками своїх дітей.

Крім того, Лів Тайлер розлучилася з батьком своїх дітей після семи років стосунків