Зірка нульових Оксана Вояж пригадала, як Сергій Звєрєв насміхався з українців (фото)

Українська співачка Оксана Вояж поділилася спогадами про неприємні зустрічі з відомими російськими артистами. В інтерв'ю вона розказала про два випадки, коли їй довелося на власній шкірі відчути зверхнє ставлення з боку колег по цеху.

Зірка української естради нульових Оксана Вояж у відвертій розмові із Фокусом відкрила завісу над темами, які раніше воліла оминати, – про пережиті страхи, панічні атаки й навіть планування власного похорону. Серед іншого вона пригадала неприємні інциденти з російськими виконавцями.

Один із неприємних епізодів пов'язаний із Сергієм Звєрєвим.

"На одному з показів він хизувався зверхніми, брутальними висловлюваннями про українців. Я не втручалась, просто зробила для себе висновки", – каже Оксана.

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Українська співачка Оксана Вояж Фото: Instagram

Другий випадок стався під час роботи над проєктом Аркадія Окупника "100% кохання".

"Вона нецензурно лаялася без упину, і я підійшла попросити стриматися. Вона посміялася, кілька хвилин помовчала і продовжила. Сьогодні я намагаюся оточувати себе людьми з нормальною культурою мовлення, і в моєму колі таких, хто лається, майже немає – це справді залежність, яку більшість моїх друзів подолали", – зазначає співачка.

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Співачка Лоліта Мілявська Фото: Instagram

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