Звезда нулевых Оксана Вояж вспомнила, как Сергей Зверев насмехался над украинцами (фото)

Украинская певица Оксана Вояж поделилась воспоминаниями о неприятных встречах с известными российскими артистами. В интервью она рассказала о двух случаях, когда ей пришлось на собственной коже почувствовать пренебрежительное отношение со стороны коллег по цеху.

Звезда украинской эстрады нулевых Оксана Вояж в откровенном разговоре с Фокусом открыла занавес над темами, которые раньше предпочитала обходить, – о пережитых страхах, панических атаках и даже планировании собственных похорон. Среди прочего она припомнила неприятные инциденты с российскими исполнителями.

Один из неприятных эпизодов связан с Сергеем Зверевым.

"На одном из показов он кичился пренебрежительными, грубыми высказываниями об украинцах. Я не вмешивалась, просто сделала для себя выводы", – говорит Оксана.

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Украинская певица Оксана Вояж Фото: Instagram

Второй случай произошел во время работы над проектом Аркадия Окупщика "100% любви".

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"Она нецензурно ругалась без остановки, и я подошла попросить сдержаться. Она посмеялась, несколько минут помолчала и продолжила. Сегодня я пытаюсь окружать себя людьми с нормальной культурой речи, и в моем кругу ругающихся почти нет – это действительно зависимость, которую большинство моих друзей подолжна" – значит попить.

Певица Лолита Милявская Фото: Instagram

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