Зірка нульових Оксана Вояж розказала, чому Пугачова довго мовчала про війну
Українська співачка висловилась про мовчання Алли Пугачової щодо війни в Україні, яке тривало сім місяців. Артистка свідомо уникає осуду тих виконавців, які досі не наважилися публічно засудити війну.
Зірка української естради "нульових" Оксана Вояж переконана, що для більшості російських артистів мовчання – питання банального виживання, а не байдужості чи підтримки агресії. Про це співачка заявила у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.
"Я загалом намагаюся не засуджувати артистів, які не наважуються відкрито говорити про війну, – вони розуміють, що нам це не допоможе, а собі вони можуть нашкодити", – пояснила співачка.Важливо
Вояж провела паралель між сучасною Росією та в'язницею, зазначивши, що частину її мешканців таке становище цілком влаштовує. Саме цій темі, за її словами, присвячений її власний вірш "Зеки", де є рядки про те, що немає гіршого ярма, ніж коритися "дурному ляльководу".
Причина мовчання
Артистка додала, що багатьом виконавцям просто є що втрачати – сім'ї, дітей, роками побудований бізнес. Публічна заява проти війни для них означає ризик залишитися без усього або й потрапити за ґрати.
"Нам вони допомогти не зможуть, тож я намагаюся нікого не судити", – резюмувала вона, додавши, що куди важливіше розбиратися з тими, хто "приховані вороги" тут, в Україні, аніж перейматися позицією зірок з РФ.
Окрему увагу співачка приділила особистій історії, пов'язаній з творчістю самої Алли Пугачової. За словами Вояж, її пісня "Не зі мною" свого часу транслювалася на радіо "Алла". За інформацією артистки, плейлист радіостанції особисто формувала Пугачова.
"Жінка-геній, жінка-харизма, талановитий режисер, композитор і виконавиця в одній особі", – так охарактеризувала Пугачову співачка.
Обрала інший шлях
Вояж наголосила: російська зірка обрала інший шлях – публічно висловитися проти війни, хай і через сім місяців після її початку.
"Вона могла б спокійно залишатися в Росії, користуватися всіма благами, які там мала, і просто мовчати, як багато хто інший, але зрештою обрала інший шлях", – зазначила пані Оксана.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Оксана Вояж відверто розповіла про переломні моменти свого життя: тривалу творчу паузу, панічні атаки, під час яких їй здавалося, що вона прощається з життям, категоричну відмову виступати для Януковича, а також неприємний досвід спілкування з російськими зірками.
- "Не ого-о, а перепрошую": зірка нульових Вояж пригадала, як її принизив Расторгуєв.
Зірка нульових також розповіла, як Сергій Звєрєв дозволяв собі насміхатися з українців.