Зірка нульових Оксана Вояж розказала, чому Пугачова довго мовчала про війну

Українська співачка висловилась про мовчання Алли Пугачової щодо війни в Україні, яке тривало сім місяців. Артистка свідомо уникає осуду тих виконавців, які досі не наважилися публічно засудити війну.

Зірка української естради "нульових" Оксана Вояж переконана, що для більшості російських артистів мовчання – питання банального виживання, а не байдужості чи підтримки агресії. Про це співачка заявила у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

"Я загалом намагаюся не засуджувати артистів, які не наважуються відкрито говорити про війну, – вони розуміють, що нам це не допоможе, а собі вони можуть нашкодити", – пояснила співачка.

Важливо

Мовчання Пугачової, підлість Расторгуєва і підготовка до похорону: де зараз зірка нульових Оксана Вояж

Оксана Вояж висловилась про Аллу Пугачову Фото: Instagram

Вояж провела паралель між сучасною Росією та в'язницею, зазначивши, що частину її мешканців таке становище цілком влаштовує. Саме цій темі, за її словами, присвячений її власний вірш "Зеки", де є рядки про те, що немає гіршого ярма, ніж коритися "дурному ляльководу".

Відео дня

Причина мовчання

Артистка додала, що багатьом виконавцям просто є що втрачати – сім'ї, дітей, роками побудований бізнес. Публічна заява проти війни для них означає ризик залишитися без усього або й потрапити за ґрати.

"Нам вони допомогти не зможуть, тож я намагаюся нікого не судити", – резюмувала вона, додавши, що куди важливіше розбиратися з тими, хто "приховані вороги" тут, в Україні, аніж перейматися позицією зірок з РФ.

Російська співачка Алла Пугачова Фото: Instagram

Окрему увагу співачка приділила особистій історії, пов'язаній з творчістю самої Алли Пугачової. За словами Вояж, її пісня "Не зі мною" свого часу транслювалася на радіо "Алла". За інформацією артистки, плейлист радіостанції особисто формувала Пугачова.

"Жінка-геній, жінка-харизма, талановитий режисер, композитор і виконавиця в одній особі", – так охарактеризувала Пугачову співачка.

Обрала інший шлях

Вояж наголосила: російська зірка обрала інший шлях – публічно висловитися проти війни, хай і через сім місяців після її початку.

"Вона могла б спокійно залишатися в Росії, користуватися всіма благами, які там мала, і просто мовчати, як багато хто інший, але зрештою обрала інший шлях", – зазначила пані Оксана.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Вояж відверто розповіла про переломні моменти свого життя: тривалу творчу паузу, панічні атаки, під час яких їй здавалося, що вона прощається з життям, категоричну відмову виступати для Януковича, а також неприємний досвід спілкування з російськими зірками.

"Не ого-о, а перепрошую": зірка нульових Вояж пригадала, як її принизив Расторгуєв.

Зірка нульових також розповіла, як Сергій Звєрєв дозволяв собі насміхатися з українців.