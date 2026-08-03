Звезда нулевых Оксана Вояж рассказала, почему Пугачева долго молчала о войне

Украинская певица высказалась о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине, которое длилось семь месяцев. Артистка сознательно избегает осуждения тех исполнителей, которые до сих пор не отважились публично осудить войну.

Звезда украинской эстрады "нулевых" Оксана Вояж убеждена, что для большинства российских артистов молчание – вопрос банального выживания, а не безразличия или поддержки агрессии. Об этом певица заявила в эксклюзивном интервью Фокусу.

"Я вообще стараюсь не осуждать артистов, которые не решаются открыто говорить о войне, – они понимают, что нам это не поможет, а себе они могут навредить", – объяснила певица.

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Оксана Вояж высказалась об Алле Пугачевой Фото: Instagram

Вояж провела параллель между современной Россией и тюрьмой, отметив, что часть ее обитателей такое положение вполне устраивает. Именно этой теме, по ее словам, посвящено ее собственное стихотворение "Зеки", где есть строки о том, что нет худшего ига, чем повиноваться "глупому кукловоду".

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Причина молчания

Артистка добавила, что многим исполнителям просто есть что терять – семье, детям, годами построен бизнес. Публичное заявление против войны для них означает риск остаться без всего или попасть за решетку.

"Нам они помочь не смогут, поэтому я стараюсь никого не судить", – резюмировала она, добавив, что куда важнее разбираться с теми, кто "скрыты враги" здесь, в Украине, чем заниматься позицией звезд из РФ.

Российская певица Алла Пугачева Фото: Instagram

Отдельное внимание певица уделила личной истории, связанной с творчеством самой Аллы Пугачевой. По словам Вояж, ее песня "Не со мной" в свое время транслировалась по радио "Алла". По информации артистки, плейлист радиостанции лично формировала Пугачева.

"Женщина-гений, женщина-харизма, талантливый режиссер, композитор и исполнительница в одном лице", – так охарактеризовала Пугачеву певица.

Выбрала другой путь

Вояж подчеркнула: российская звезда избрала другой путь – публично высказаться против войны, пусть через семь месяцев после ее начала.

"Она могла бы спокойно оставаться в России, пользоваться всеми благами, которые там имела, и просто молчать, как многие другие, но в конце концов избрала другой путь", — отметила Оксана.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оксана Вояж откровенно рассказала о переломных моментах своей жизни: длительной творческой паузе, панических атаках, во время которых ей казалось, что она прощается с жизнью, категорическом отказе выступать для Януковича, а также неприятном опыте общения с российскими звездами.

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