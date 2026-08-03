"Не ого-о, а извиняюсь": звезда нулевых Вояж рассказала, как ее унизил Расторгуев (фото)

Украинская певица Оксана Вояж, звезда эстрады нелевых, вспомнила о унизительном случае с участием российского исполнителя Николая Расторгуева.

Как рассказывает артистка в интервью Фокусу, неприятная история с солистом группы "Любэ" случилась на закрытом корпоративном мероприятии для состоятельной публики, которое вел Александр Пикалов из "Квартала 95".

Организаторы обратились к Вояжу с просьбой пропустить Расторгуева впереди себя, поскольку тот спешил. Певица не стала делать из мухи слона и спокойно согласилась.

Важно

Молчание Пугачевой, подлость Расторгуева и подготовка к похоронам: где сейчас звезда нулевых Оксана Вояж

Оксана Вояж вспомнила неприятную историю с Расторгуевым Фото: Instagram

По ее словам, вместо элементарной благодарности артист отделался пренебрежительным взглядом и одной пренебрежительной фразой.

"Позже мы случайно столкнулись на лестнице – вместо прощения он окинул меня оценивающим взглядом и бросил свысока: "Ого-о…". Я ответила: "Не ого, а извиняюсь. И спасибо, что уступили мне место", на что он только улыбнулся: "Нет, это "ого"" – и ушел. Мне было очень досадно: он все же мужчина, мог просто поблагодарить", – рассказывает Оксана.

Відео дня

Российский певец Николай Расторгуев Фото: Instagram

Вояж призналась, что этот эпизод сильно задел ее за живое: несмотря на статус звезды, Расторгуев – мужчина, так что элементарная вежливость, по ее мнению, не помешала бы.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, несколько лет прожившая в США, вернулась на постоянное проживание в Киев.

Руслана впервые публично отреагировала на смерть своего давнего друга и коллеги – заслуженного артиста Украины Александра Гарбарчука, годами боровшегося с раком желудка.

В эксклюзивном комментарии для Фокуса Екатерина Бужинская вспомнила историю победы в проекте "Народная звезда" и поделилась эпизодом, ставшим для нее важным уроком о доверии и человеческих ценностях.