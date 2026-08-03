"Не ого-о, а перепрошую": зірка нульових Вояж розповіла, як її принизив Расторгуєв

Українська співачка Оксана Вояж, зірка вітчизняної естради нульових, згадала про принизливий випадок за участю російського виконавця Миколи Расторгуєва.

Як розповідає артистка в інтерв'ю Фокусу, неприємна історія із солістом гурту "Любэ" трапилася на закритому корпоративному заході для заможної публіки, який вів Олександр Пікалов із "Кварталу 95".

Організатори звернулися до Вояж із проханням пропустити Расторгуєва поперед себе, оскільки той поспішав. Співачка не стала робити з мухи слона й спокійно погодилася.

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Оксана Вояж пригадала неприємну історію з Расторгуєвим Фото: Instagram

За її словами, замість елементарної вдячності артист відбувся зверхнім поглядом і однією зневажливою фразою.

"Пізніше ми випадково зіштовхнулися на сходах – замість вибачення він окинув мене оцінювальним поглядом і кинув зверхнє: "Ого-о…". Я відповіла: "Не ого, а перепрошую. І дякую, що поступилися мені місцем", на що він лише посміхнувся: "Ні, це "ого"" – і пішов. Мені було дуже прикро: він все ж таки чоловік, міг просто подякувати", – розповідає Оксана.

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Російський співак Микола Расторгуєв Фото: Instagram

Вояж зізналася, що цей епізод сильно зачепив її за живе: попри статус зірки, Расторгуєв – чоловік, тож елементарна ввічливість, на її думку, не завадила б.

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