Як у 61 рік виглядати на 21: щоденні ранкові звички експертки з довголіття (фото)
Британка Леслі Кенні, якій у 39 років лікарі пророкували життя у постійному болю через важкі хронічні діагнози, змогла повністю відновити здоров'я та "помолодіти" на 40 років. Сьогодні 61-річна експертка з довголіття стверджує, що за аналізами її біологічний вік становить лише 21 рік, і ділиться простими ранковими ритуалами, які доступні кожному.
Історія Леслі вражає: дізнавшись про хвороби під час чергової спроби штучного запліднення, вона відмовилася здаватися. Жінка повністю переглянула свій раціон, сон, рівень стресу та фізичну активність. У результаті вже за шість місяців хвороби відступили, у 42 роки вона природним шляхом завагітніла, а в 43 народила дитину, пише Daily Mail.
За словами Леслі, таємниця не в "магічних пігулках", а в дрібних щоденних діях, які повторюються роками. Ось 4 прості ритуали, з яких експертка починає кожен свій ранок.
Поживній сніданок замість суворих дієт
Свій ранок Леслі завжди починає з вівсянки, яку заварює з вечора. До неї вона обов'язково додає насіння чіа, льону, соняшнику, гарбуза, а також чорницю та шматочки какао-крупку.
"Це найпростіший спосіб отримати величезну порцію рослинних поживних речовин, клітковини та корисних жирів в одній тарілці", — пояснює вона.
Заряджений чай-матча та 5 хвилин у саду
Замість кави Леслі готує матча (зелений чай у порошку), іноді додаючи кокосове молоко та суперфуди. Цей напій багатий на природні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння та дають тривалий заряд енергії.
Після цього вона обов'язково виходить на свіже повітря — навіть на кілька хвилин.
"Я виходжу в сад босоніж, дивлюся на дерева й подумки називаю три речі, за які я вдячна цьому світу. Ранкове сонячне світло допомагає налаштувати внутрішній годинник організму, а відчуття вдячності чудово знімає стрес".
Контрастний душ наприкінці миття
Вам не потрібно пірнати в крижану ополонку. Леслі рекомендує просто вмикати холодну воду на останню хвилину прийняття душу. Це бадьорить, стимулює кровообіг та зміцнює імунітет — дослідження показують, що люди, які практикують це, рідше беруть лікарняні.
Рух між справами
Щоб бути в формі, не обов'язково годинами тренуватися у спортзалі. Леслі інтегрує фізичну активність у звичайні ранкові справи.
- Підйом під час нанесення крему: поки вона наносить захисний крем на обличчя, то робить кілька глибоких присідань або балетних пліє, зміцнюючи м'язи ніг та сідниць.
- Балансування: під час чищення зубів можна просто стояти на одній нозі — це чудово тренує координацію та рівновагу.
- Вправа "встати з підлоги": Леслі регулярно практикує сідати на підлогу й вставати з неї без допомоги рук. Дослідження доводять, що ця проста здатність безпосередньо пов'язана з тривалістю життя.
"Жодна з цих дій окремо не зробить вас 20-річними. Довголіття — це про те, що ми робимо щодня протягом років. Робіть уранці те, за що ваш майбутній організм обов'язково скаже вам "дякую", — підсумовує Леслі.
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