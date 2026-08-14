Як у 61 рік виглядати на 21: щоденні ранкові звички експертки з довголіття (фото)

Британка Леслі Кенні, якій у 39 років лікарі пророкували життя у постійному болю через важкі хронічні діагнози, змогла повністю відновити здоров'я та "помолодіти" на 40 років. Сьогодні 61-річна експертка з довголіття стверджує, що за аналізами її біологічний вік становить лише 21 рік, і ділиться простими ранковими ритуалами, які доступні кожному.

Історія Леслі вражає: дізнавшись про хвороби під час чергової спроби штучного запліднення, вона відмовилася здаватися. Жінка повністю переглянула свій раціон, сон, рівень стресу та фізичну активність. У результаті вже за шість місяців хвороби відступили, у 42 роки вона природним шляхом завагітніла, а в 43 народила дитину, пише Daily Mail.

За словами Леслі, таємниця не в "магічних пігулках", а в дрібних щоденних діях, які повторюються роками. Ось 4 прості ритуали, з яких експертка починає кожен свій ранок.

Поживній сніданок замість суворих дієт

Свій ранок Леслі завжди починає з вівсянки, яку заварює з вечора. До неї вона обов'язково додає насіння чіа, льону, соняшнику, гарбуза, а також чорницю та шматочки какао-крупку.

Відео дня

"Це найпростіший спосіб отримати величезну порцію рослинних поживних речовин, клітковини та корисних жирів в одній тарілці", — пояснює вона.

Леслі Кенні порадила 4 корисні звички для ранків Фото: Daily Mail

Заряджений чай-матча та 5 хвилин у саду

Замість кави Леслі готує матча (зелений чай у порошку), іноді додаючи кокосове молоко та суперфуди. Цей напій багатий на природні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння та дають тривалий заряд енергії.

Після цього вона обов'язково виходить на свіже повітря — навіть на кілька хвилин.

"Я виходжу в сад босоніж, дивлюся на дерева й подумки називаю три речі, за які я вдячна цьому світу. Ранкове сонячне світло допомагає налаштувати внутрішній годинник організму, а відчуття вдячності чудово знімає стрес".

Контрастний душ наприкінці миття

Вам не потрібно пірнати в крижану ополонку. Леслі рекомендує просто вмикати холодну воду на останню хвилину прийняття душу. Це бадьорить, стимулює кровообіг та зміцнює імунітет — дослідження показують, що люди, які практикують це, рідше беруть лікарняні.

Рух між справами

Щоб бути в формі, не обов'язково годинами тренуватися у спортзалі. Леслі інтегрує фізичну активність у звичайні ранкові справи.

Підйом під час нанесення крему: поки вона наносить захисний крем на обличчя, то робить кілька глибоких присідань або балетних пліє, зміцнюючи м'язи ніг та сідниць.

поки вона наносить захисний крем на обличчя, то робить кілька глибоких присідань або балетних пліє, зміцнюючи м'язи ніг та сідниць. Балансування: під час чищення зубів можна просто стояти на одній нозі — це чудово тренує координацію та рівновагу.

під час чищення зубів можна просто стояти на одній нозі — це чудово тренує координацію та рівновагу. Вправа "встати з підлоги": Леслі регулярно практикує сідати на підлогу й вставати з неї без допомоги рук. Дослідження доводять, що ця проста здатність безпосередньо пов'язана з тривалістю життя.

"Жодна з цих дій окремо не зробить вас 20-річними. Довголіття — це про те, що ми робимо щодня протягом років. Робіть уранці те, за що ваш майбутній організм обов'язково скаже вам "дякую", — підсумовує Леслі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома акторка Різ Візерспун в 50 має вигляд на 25: вона їсть секретний сніданок.

Сингапурський модель у 60 років виглядає на 20. Він розповів, який його секрет молодості.

Крім того, Фокус розповідав про топ-5 зірок, які виглядають набагато молодшими за свій вік.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.