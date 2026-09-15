Хотів оздоровитися: легенда сцени помер після невдалої процедури

Помер грецький співак Йоргос Мазонакіс. Йому було 54 роки. Українці пам’ятають його культові хіти, які лунали на танцювальних майданчиках у 2000-х роках.

За даними видання eKathimerini, Мазонакіса не стало 9 вересня. Він помер після зупинки серця в Афінах. Однак причина смерті дуже дивна.

Мазонакіс помер після невдалої процедури

Як стало відомо, наразі обставини смерті Мазонакіса розслідують правоохоронці. За їхніми словами, серце співака зупинилося під час процедури плазмаферезу в медичному закладі.

За інформацією інсайдерів, у закладі, в якому проводили процедуру зірці, працює лікар з дипломом гінеколога, яка не має ліцензію та відповідні навики у плазмаферезі.

Крім цього, лікарка разом зі своїм чоловіком нібито намагались заховати препарат для плазмофорезу після того, як приїхала поліція. Також вони хотіли знищити документи та видалити історію з комп’ютерів.

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Адвокат Мазонакіса заявив, що тіло співака знаходилось 1,5 години вже мертве перед тим, як непрофесійні лікарі викликали швидку допомогу. В цей час вони намагались знищити усі докази. Розслідування триває.

Що відомо про Йоргоса Мазонакіса

Співак розпочав свою кар’єру на початку 1990-х років. У 1993 році Мазонакіс випустив перший альбом і почав набирати популярність.

Окрім Греції та Кіпру, музикант виступав у Німеччині, Австралії та США. Найвідоміші пісні артиста – Savvato, To GUCCI Forema, Nikotini та інші.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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