86-річний Аль Пачіно вийшов у світ із 32-річною коханою (фото)

86-річний американський актор Аль Пачіно засвітився на публіці разом із 32-річною Нур Альфаллах – матір’ю їхнього спільного сина Романа. Пара відвідала відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі.

Нур оприлюднила спільне з актором фото в Instagram (nooralfallah). Зіркова пара виглядала дуже ефектно та стильно на заході.

Для виходу у світ Аль Пачіно обрав образ total black. Він одягнув чорну сорочку з розстебнутими ґудзиками і темний жакет. Актор доповнив аутфіт довгим шарфом, сонцезахисними окулярами та сірою в’язаною шапкою. Сива борода та аксесуари додають зірці більш брутальності.

Нур Альфаллах з’явилась на публіці в елегантному чорному костюмі, який підкреслює фігуру знаменитості та робить акцент на її декольте. Образ доповнили тонкі прикраси, розпущене довге волосся та легкий макіяж.

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"Мама й тато Романа", — коротко підписала фото Нур.

Нур і Аль Пачіно Фото: Instagram

Цікаво, що слухи про роман Нур і Аль Пачіно почали з’являтися у 2022 році. Саме тоді вони вперше разом вийшли у світ. У червні 2023 року у пари народився син Роман. Для Альфаллах це перша дитина, а для актора – четверта.

Аль Пачіно також має доньку Джулі від Джен Таррант та двійнят Антона й Олівію від Беверлі Д’Анджело.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американський актор Аль Пачіно є поціновувачем хороших ароматів. Про те, що "він пахне приголомшливо", зазначають усі, кому доводилося перебувати поруч із ним.

Також знаменитість розповів про батьківство в його віці. За його словами, діти — це маленьке диво.

Крім того, Аль Пачіно став першим актором, який зустрівся з новим Папою Римським. Про зустріч із Папою повідомив продюсер Андреа Ієрволіно.